Kemal Sunal 19'uncu ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı! Ali ve Gül Sunal'dan duygu dolu sözler...
Usta sanatçı Kemal Sunal'ın ölümünün 19'uncu yıl dönümünde duygu dolu anlar yaşandı. 55 yaşında hayata gözlerini yuman Yeşilçam'ın usta ismi Kemal Sunal, Zincirlikuyu',daki mezarı başında anıldı. "Ben geçen 19 yılı hiç hatırlamıyorum. Sanki dün gibi." diyen Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal ile oğlu Ali Sunal'ın sözleri yürekleri dağladı. İşte 7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümünden kareler...
Kemal Sunal... Sayısız filmleri ile 7'den 70'e gönüllerde taht kuran usta oyuncu Kemal Sunal'ın ölümünün üzerinden tam 19 yıl geçti. 55 yaşında hayatını kaybeden Kemal Sunal, bugün Zincirlikuyu'daki mezarı başında anıldı. Ailesinden sevenlerine bir çok kişinin akın ettiği Zincirlikuyu Mezarlığı'nda duygu dolu anlar yaşandı...
Kemal Sunal'ın halkı hiçbir zaman yanıltmadığını aktaran Gül Sunal, "Ben geçen 19 yılı hiç hatırlamıyorum. Sanki dün gibi. Tabii çok ağır geçti. Babalarına düşkün iki çocukla birlikte zor bir süreç geçirdik. Hayata hep güzel gözlerle bakmak gibi huyu vardı. Biz de onu yaşatmaya çalıştık. Hayatımıza devam etmeye çalıştık, çocuklar tahsillerini yaptılar. Görüyorum ki çığ gibi büyüyen bir Kemal Sunal sevgisi var. Bu acımızı hafifletiyor. Bize büyük bir güç veriyor bu sevgi. Kemal halkı hiç yanıltmadı. Kendi özel yaşamıyla, halktan biri, mütevazi, iyi bir aile babasıydı'' diyerek duygularını dile getirdi.
Babasının filmlerini seyredemediğini anlatan Ali Sunal, "Geçen 19 yılda büyüdük. Koca koca adamlar olduk. Sayesinde gülen yüzümüzden hiçbir şey kaybetmedik. Bugün sosyal medyada 'keşke biraz daha gülseydik' adı altında paylaşımlar gördüm. Bu başlık altında paylaşımlar yapılmasını istemiyorum. Çünkü babam fikirleriyle, filmleriyle, güzel gülümsemesiyle halen hayatımızda. Onu ölümsüz kılan değerleriyle halen hayatımızda. Gülmeye devam diyelim. Kemal Sunal filmlerini seyredemiyorum. Ancak seyretmeyi çok istiyorum. Allah izin verirse sağlıklı bir şekilde çocuğum dünyaya gelecek. İnşallah gücümü toparlayıp filmleri seyredeceğim'' şeklinde konuştu.