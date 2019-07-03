Filmlerini defalarca izlediğimiz, Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal'ın bu yıl 19'uncu ölüm yıl dönümü. 3 Temmuz 2000 yılında 'Balalayka' film çekimleri için bindiği uçakta kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Unutulmaz "Şaban" karakterine hayat veren Kemal Sunal, arkasında onlarca başarılı film bıraktı. Usta oyuncunun ölümünün anısına hazırladığımız özel video...
Kemal Sunal'sız 19 yıl! Kemal Sunal'ın anısına... (Video)03.07.2019 17:26
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