Kaygısızlar dizisinde platonik aşık 'Eleman'ı canlandırıyordu... Yeşilçam oyuncusu Yalçın Avşar şimdi ne yapıyor?

Hürriyet'in haberine göre; ilk kez sahneye çıktığında 10 yaşında olan Avşar, oyunculuk serüvenine başlangıcını şöyle anlatıyor:



"1976'da Türkbank Çocuk Tiyatrosu'nda ilk kez sahneye çıktım. Bu çocuk tiyatrosu Perihan Savaş, Oya Başar, Selahattin Taşdöğen, Erkan Taşdöğen, Cem Davran gibi isimlerin yetişmesini sağladı. Temellerim orada atıldı. Yeşilçam'daki yönetmenler çocuk oyuncu ararken mutlaka buraya uğrardı. 70'lerin sonuydu ve Ömer Kavur, İstanbul'un çocukları yok ettiğini anlatan 'Yusuf ile Kenan' filmini çekecekti. Rol alacakları bulmak için de tiyatroları geziyordu. Tiyatroda beni izledikten sonra Böcek karakterini verdiler."