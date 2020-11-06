Kaygısızlar dizisinde platonik aşık 'Eleman'ı canlandırıyordu... Yeşilçam oyuncusu Yalçın Avşar şimdi ne yapıyor?
Kaygısızlar dizisinde platonik âşık Eleman'ı Yalçın Avşar canlandırıyordu. Yeşilçam'ın çocuk oyuncularından Yalçın Avşar oyunculuktaki dönüm noktalarını anlattı. 1994 yılında Memnun Kaygısız'ın 3 karısı ve 36 çocuğuyla İstanbul'a göç hikayesini konu alan dizide, çalışma arkadaşı Burcu'ya platonik âşık Eleman'ın kendini düşürdüğü durumlar 7'den 70'e herkesi güldürdü. İşte Kaygısızlar dizisinin 'Eleman'ı Yalçın Avşar'ın şimdiki hayatı ve Yeşilçam oyuncularının son halleri...
Memnun Kaygısız'ın 3 karısı ve 36 çocuğuyla İstanbul'a göç hikayesi 94 yılında "Kaygısızlar" dizisiyle ekrana geldi. 4 yıl süren bu absürt komedi dizisinde çalışma arkadaşı Burcu'ya platonik âşık Eleman'ın kendini düşürdüğü durumlar 7'den 70'e herkesi güldürdü. Yeşilçam oyuncusu Yalçın Avşar şimdilerde ne yapıyor?
Hürriyet'in haberine göre; ilk kez sahneye çıktığında 10 yaşında olan Avşar, oyunculuk serüvenine başlangıcını şöyle anlatıyor:
"1976'da Türkbank Çocuk Tiyatrosu'nda ilk kez sahneye çıktım. Bu çocuk tiyatrosu Perihan Savaş, Oya Başar, Selahattin Taşdöğen, Erkan Taşdöğen, Cem Davran gibi isimlerin yetişmesini sağladı. Temellerim orada atıldı. Yeşilçam'daki yönetmenler çocuk oyuncu ararken mutlaka buraya uğrardı. 70'lerin sonuydu ve Ömer Kavur, İstanbul'un çocukları yok ettiğini anlatan 'Yusuf ile Kenan' filmini çekecekti. Rol alacakları bulmak için de tiyatroları geziyordu. Tiyatroda beni izledikten sonra Böcek karakterini verdiler."
"Yusuf ile Kenan" filminin ardından Avşar için Yeşilçam'da birçok filmin de kapısı aralanıyor.
"Şimdinin tek bölüm dizileri o dönemin filmleriydi" diyen oyuncu, 80'lerde arabesk film furyasının içinde kendini buluyor ve Ferdi Tayfur'la "Olmaz Olsun", Ümit Besen'le "Islak Mendil" ve Emrah'la "Öksüzler"de rol alıyor.
Avşar, dizinin sevilmesindeki en büyük etkenin içinde Yeşilçam dokunuşları olmasından kaynaklandığını söylüyor: "Kaygısızlar'ı usta isim Ertem Eğilmez'in öğrencisi Temel Gürsu yönetti. Zaten bir projenin tutmasının altında yatan en büyük neden Yeşilçam dokunuşunun olmasıdır. Temel Gürsu, çok iyi bir kadro kurmuştu. Oradaki oyuncularla çalışırken kendimi şanslı hissediyordum. Gani Müjde ve yazı ekibinin ortaya koyduğu karikatür tipler vardı.