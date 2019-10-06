Kate Middleton'ın öyle bir fotoğrafı ortaya çıktı ki... İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gelinini görenler çok şaşırdı!

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gözde gelini Kate Middleton'ın çocukluk fotoğrafı sosyal medya gündemine oturdu. Kate Middleton, üniversite okuduğu yıllarda düzenlenen bir yardım defilesi için gönüllü olarak podyuma çıktığı elbiseyle Prens William'ı etkilemeyi başarıyor ve dünyanın konuştuğu aşk böylece başlıyor. Şimdilerde oturuşu, duruşu, giydiği kıyafetler ile adındn sıkça söz ettiren Kate Middleton bakın çocukken nasılmış...

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