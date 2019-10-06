Kate Middleton'ın öyle bir fotoğrafı ortaya çıktı ki... İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gelinini görenler çok şaşırdı!
Prens William'ın eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton dünya gündeminden düşmüyor. Prens Harry'nin eşi Meghan Markle ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Düşeş Kate Middleton'ın ortaya çıkan görüntüsü herkesi şaşırttı. İngiliz Kraliyet Ailesinin gelini Kate Middleton'ın çocukluk halini görenler gözlerine inanamadı. İşte Kate Middleton ve diğer ünlü isimlerin çocukluk halleri...
06.10.2019 17:51
- Son Güncelleme: 06.10.2019 17:51
İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gözde gelini Kate Middleton'ın çocukluk fotoğrafı sosyal medya gündemine oturdu. Kate Middleton, üniversite okuduğu yıllarda düzenlenen bir yardım defilesi için gönüllü olarak podyuma çıktığı elbiseyle Prens William'ı etkilemeyi başarıyor ve dünyanın konuştuğu aşk böylece başlıyor. Şimdilerde oturuşu, duruşu, giydiği kıyafetler ile adındn sıkça söz ettiren Kate Middleton bakın çocukken nasılmış...
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