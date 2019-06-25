Kraliyetin gözde çifti Kate Middleton ile Prens William'ın evliliği planlı mıydı? İşte Carole Middleton hakkında şok gerçek!

Kameralardan ve kalabalıktan uzak durmayı tercih ediyor ve kendini hobilerine veriyor. Spor, motosikletler... Fakat, ne kadar uzaklaşmaya çalışırsa çalışsın o bir prens ve herkesin merak ettiği bir hayatı var. Hele magazinden uzak durmak hiç de kolay olmuyor!