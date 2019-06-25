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Kraliyetin gözde çifti Kate Middleton ile Prens William'ın evliliği planlı mıydı? İşte Carole Middleton hakkında şok gerçek!

İngiliz Kraliyet ailesinin sevilen gelini Kate Middleton ile Prens William evliliğinin perde arkası herkesi şok edecek! Kate Middleton ile Prens William'ın hikayesi, her ne kadar aşk dolu ve sıradan bir tanışma hikayesi gibi görünse de söylenenler pek de öyle değil! İşte Kate Middleton'ın ve annesi Carole Middleton'ın Kraliyet ailesine girebilmek için yaptıkları...

25.06.2019 17:19 - Son Güncelleme: 25.06.2019 17:19
Kraliyetin gözde çifti Kate Middleton ile Prens William'ın evliliği planlı mıydı! İşte Carole Middleton hakkında şok gerçek!

Kraliyetin sevilen, mütevazı gelini Kate Middleton, Prens William ile tanışmak için okul değiştirmiş desek? Ayrıntılar ağzınızı açık bırakacak! Önce Prens William'ın hikayesiyle başlayalım; Charles ve Diana'nın ilk oğluyla. Aynı zamanda Kraliçe Elizabeth'in üçüncü torunu Prens William, yani tahtın ikinci varisi.

Kraliyetin gözde çifti Kate Middleton ile Prens William'ın evliliği planlı mıydı! İşte Carole Middleton hakkında şok gerçek!

Annesine oldukça düşkün bir çocukmuş William Mountbatten-Windsor. Fakat henüz 14 yaşındayken, annesini elim bir trafik kazasında kaybediyor. O günden sonra da hayatı değişiyor; yıllar süren bir depresyonla mücadele süreci başlıyor.

Kraliyetin gözde çifti Kate Middleton ile Prens William'ın evliliği planlı mıydı! İşte Carole Middleton hakkında şok gerçek!

Kameralardan ve kalabalıktan uzak durmayı tercih ediyor ve kendini hobilerine veriyor. Spor, motosikletler... Fakat, ne kadar uzaklaşmaya çalışırsa çalışsın o bir prens ve herkesin merak ettiği bir hayatı var. Hele magazinden uzak durmak hiç de kolay olmuyor!

Kraliyetin gözde çifti Kate Middleton ile Prens William'ın evliliği planlı mıydı! İşte Carole Middleton hakkında şok gerçek!

18 yaşındayken adı Britney Spears ile anılıyor; iddialara göre Kraliçe'nin hoşuna gitmeyen bu ilişki başladığı gibi bitiyor. Bitiyor bitmesine de sansasyonel bir haber olarak da tarihe geçiyor. Hele ki tahtın varisi, bekar bir prens olunca herkes peşinden koşuyor William'ın.

Kraliyetin gözde çifti Kate Middleton ile Prens William'ın evliliği planlı mıydı! İşte Carole Middleton hakkında şok gerçek!

Magazinden kurtulmanın kolay olmadığını söylemiştik. Pek tabii adı başka kadınlarla da anılıyor fakat geçici ilişkiler olduğu için çıkan haberleri çok da sallamıyor.

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