Kraliyetin gözde çifti Kate Middleton ile Prens William'ın evliliği planlı mıydı? İşte Carole Middleton hakkında şok gerçek!
İngiliz Kraliyet ailesinin sevilen gelini Kate Middleton ile Prens William evliliğinin perde arkası herkesi şok edecek! Kate Middleton ile Prens William'ın hikayesi, her ne kadar aşk dolu ve sıradan bir tanışma hikayesi gibi görünse de söylenenler pek de öyle değil! İşte Kate Middleton'ın ve annesi Carole Middleton'ın Kraliyet ailesine girebilmek için yaptıkları...
25.06.2019 17:19
- Son Güncelleme: 25.06.2019 17:19
Kraliyetin sevilen, mütevazı gelini Kate Middleton, Prens William ile tanışmak için okul değiştirmiş desek? Ayrıntılar ağzınızı açık bırakacak! Önce Prens William'ın hikayesiyle başlayalım; Charles ve Diana'nın ilk oğluyla. Aynı zamanda Kraliçe Elizabeth'in üçüncü torunu Prens William, yani tahtın ikinci varisi.
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