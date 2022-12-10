’Kaşları genetikmiş’ Benzerlikleri sosyal medyayı salladı! Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in kardeşi kendisinden de yakışıklı çıktı!

Partneri Afra Saraçoğlu ile uyumları çok konuşulan Mert Ramazan Demir hayran kitlesini de beşe katladı. Öğretmen dizisinde de ikiliyi rol gereği çift olarak görmüştük. Gerçek hayatta da çok yakın arkadaş olan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir şimdilerin en çok bahsedilen oyuncuların başında geliyor.