Olayla ilgili Çınarcık Emniyet Müdürlüğü ve Yalova Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne saat 01.28'de "yüksekten düşme" ihbarı yapıldığı, olay yerine ulaşan ekiplerin Gül Tut'un hayatını kaybettiğini tespit ettiği belirtildi. Yapılan açıklamaya göre, sanatçı o sırada kızı ve kızının arkadaşıyla birlikte evde vakit geçiriyordu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.