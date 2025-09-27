Kasımpaşalı Güllü'ye veda! Arabeskin kraliçesi son yolculuğuna uğurlandı
Arabeskin sevilen ismi Güllü, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6 katlı binanın üçüncü katından düşerek hayatını kaybetti. Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan sanatçının cenazesi İstanbul'a getirildi. 'Kasımpaşalı' lakaplı Güllü, bugün Tuzla Sultan 1. Ahmet Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde fenalık geçiren kızı Tuyan'ın haykırışlar ise yürekleri dağladı.
