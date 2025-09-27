PODCAST CANLI YAYIN

Arabeskin sevilen ismi Güllü, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6 katlı binanın üçüncü katından düşerek hayatını kaybetti. Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan sanatçının cenazesi İstanbul'a getirildi. 'Kasımpaşalı' lakaplı Güllü, bugün Tuzla Sultan 1. Ahmet Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde fenalık geçiren kızı Tuyan'ın haykırışlar ise yürekleri dağladı.

Arabesk müziğin güçlü yorumcularından Güllü (Gül Tut), önceki akşam Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. 51 yaşındaki sanatçının ani ölümü müzik camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.

Olayla ilgili Çınarcık Emniyet Müdürlüğü ve Yalova Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne saat 01.28'de "yüksekten düşme" ihbarı yapıldığı, olay yerine ulaşan ekiplerin Gül Tut'un hayatını kaybettiğini tespit ettiği belirtildi. Yapılan açıklamaya göre, sanatçı o sırada kızı ve kızının arkadaşıyla birlikte evde vakit geçiriyordu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sanatçının oğlu Tuğberk Yağız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Annem, değerli sanatçı Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybettik. Sosyal medyada dolaşan intihar iddiaları asılsızdır" diyerek kamuoyuna bilgi verdi. Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem'in acı haberin ardından sinir krizi geçirdiği öğrenildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 5. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden düşerek hayatını kaybeden 52 yaşındaki Gül Tut için Tuzla'daki Sultan 1. Ahmet Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye Tut'un ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Murat Kurşun, Cansever, Killa Hakan, Kobra Murat ve Yener Çevik'in de aralarında bulunduğu bazı sanatçılar katıldı.

İbrahim Tatlıses, Seda Sayan, Simge Sağın, Berkay, İrem Derici ve Özgür Aras'ın da aralarında bulunduğu bazı sanatçılar ise cenazeye çelenk gönderdi.

KIZININ HAYKIRIŞLARI YÜREK YAKTI

Öğle namazının ardından caminin avlusunda kılınan cenaze namazı sırasında Güllü'nün kızı fenalık geçirdi. Sanatçının ölüm anında yanında olan kızı Tuyan'ın haykırışlar yürekleri dağladı: "Annem gitti baba"

Güllü'nün 2002 yılında boşandığı eşi Gürol Gülter, anne acısıyla sarsılan kızını sakinleştirmeye çalıştı.

Taziyeleri kabul eden Tuğberk Yavuz ise annesinin tabutun başından ayrılmadı.

"BABAANNENİN EVİNİN ÖNÜNE GELDİK ANNE"

Güllü'nün naaşı defnedilmek üzere sevenlerinin omuzlarında Tuzla Mezarlığı'na götürüldü. Annesi Güllü'yü son yolculuğuna uğurlayan Tuğberk'in "Bak babaannenin evinin önüne geldik anne" sözleri de yürek yaktı.

Güllü, Tuzla Sultan 1. Ahmet Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Tuzla'daki aile mezarlığına defnedildi.

