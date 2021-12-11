Kardeşlerim'in Şengül'ü Fadik Sevin Atasoy’un annesi bakın kim! Hem kendisinden hem babasından ünlüymüş meğer herkesin tanıdığı...
Kardeşlerim'in Şengül'ü Fadik Sevin Atasoy'un annesi bakın kim! Atv ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde Şengül karakterini canlandıran ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy, özel hayatıyla gündeme geldi. Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Halo Dayı karakteriyle tanınan Sönmez Atasoy'un kızı olan Fadik Sevin Atasoy'un ailesi merak edilip araştırılmaya başlandı. Sönmez Atasoy'un kızı olduğu herkes tarafından bilinen Fadik Sevin Atasoy'un kendisi ve babası gibi ünlü bir oyuncu olan annesinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Fadik Sevin Atasoy'un kendisinden de ünlü bir oyuncu olan annesi...
11.12.2021 19:59
- Son Güncelleme: 11.12.2021 20:16
Ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy, Kardeşlerim dizisinde sergilediği başarılı oyunculuk performansıyla büyük beğeni topladı.
Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Halo Dayı karakteriyle tanınan Sönmez Atasoy'un kızı olan Fadik Sevin Atasoy'un özellikle aile hayatı merak konusu oldu.
Sönmez Atasoy'un kızı olduğu herkes tarafından bilinen Fadik Sevin Atasoy'un annesi de kendisi ve babası gibi oyuncu çıktı.