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Haberler Magazin Kardeşlerim’in Harika’sıydı! Gözde Türker hem yatak odası hem de havuz pozlarıyla sosyal medyayı salladı! “Hafta sonu kaçamağı...”

Kardeşlerim’in Harika’sıydı! Gözde Türker hem yatak odası hem de havuz pozlarıyla sosyal medyayı salladı! “Hafta sonu kaçamağı...”

Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Harika karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Gözde Türker, sosyal medya hesabında hafta sonu kaçamağından paylaşım yaptı. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, yatak odasında, ayna karşısında ve havuzda verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu. İşte Gözde Türker'in o pozları...

19.10.2022 01:41 - Son Güncelleme: 19.10.2022 01:41
Kardeşlerim’in Harika’sıydı! Gözde Türker hem yatak odası hem de havuz pozlarıyla sosyal medyayı salladı! “Hafta sonu kaçamağı...”

Ünlü oyuncu Gözde Türker, ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de canlandırdığı Harika karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

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Kardeşlerim’in Harika’sıydı! Gözde Türker hem yatak odası hem de havuz pozlarıyla sosyal medyayı salladı! “Hafta sonu kaçamağı...”

Performansı kadar güzelliğiyle de konuşulan Türker, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Kardeşlerim’in Harika’sıydı! Gözde Türker hem yatak odası hem de havuz pozlarıyla sosyal medyayı salladı! “Hafta sonu kaçamağı...”

Gözde Türker, sosyal medya hesabında hafta sonu kaçamağından paylaşım yaptı.

Kardeşlerim’in Harika’sıydı! Gözde Türker hem yatak odası hem de havuz pozlarıyla sosyal medyayı salladı! “Hafta sonu kaçamağı...”

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, yatak odasında, ayna karşısında ve havuzda verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı.

Kardeşlerim’in Harika’sıydı! Gözde Türker hem yatak odası hem de havuz pozlarıyla sosyal medyayı salladı! “Hafta sonu kaçamağı...”

Oyuncunun "Hafta sonu kaçamağı tamamlandı" notunu eklediği paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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