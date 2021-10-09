Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker’den cesur paylaşım! Yakın çekim paylaştı sosyal medya yıkıldı siz onu bir de makyajsız görün
Kardeşlerim'in Harika'sı Gözde Türker'den cesur paylaşım! Gözde Türker, kadrosunda Su Burcu Yazgı Coşkun, Halit Özgür Sarı, Yiğit Koçak ve Celil Nalçakan gibi oyuncuların bulunduğu atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de canlandırdığı Harika karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Başarılı oyunculuk performansı ile beğeni toplayan Türker, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, son yayınladığı pozla ise yine kendine hayran bıraktı. En doğal halini yakın çekim paylaşan Türker, makyajsız pozuyla takipçilerinden tam not aldı. İşte Gözde Türker'in o paylaşımı...
09.10.2021 20:14
- Son Güncelleme: 09.10.2021 20:14
atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de Harika karakterini canlandıran Gözde Türker, başarılı oyunculuk performansı ile beğeni topladı.