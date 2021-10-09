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Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker’den cesur paylaşım! Yakın çekim paylaştı sosyal medya yıkıldı siz onu bir de makyajsız görün

Kardeşlerim'in Harika'sı Gözde Türker'den cesur paylaşım! Gözde Türker, kadrosunda Su Burcu Yazgı Coşkun, Halit Özgür Sarı, Yiğit Koçak ve Celil Nalçakan gibi oyuncuların bulunduğu atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de canlandırdığı Harika karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Başarılı oyunculuk performansı ile beğeni toplayan Türker, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, son yayınladığı pozla ise yine kendine hayran bıraktı. En doğal halini yakın çekim paylaşan Türker, makyajsız pozuyla takipçilerinden tam not aldı. İşte Gözde Türker'in o paylaşımı...

09.10.2021 20:14 - Son Güncelleme: 09.10.2021 20:14
Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker’den cesur paylaşım! Yakın çekim paylaştı sosyal medya yıkıldı siz onu bir de makyajsız görün

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de Harika karakterini canlandıran Gözde Türker, başarılı oyunculuk performansı ile beğeni topladı.

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Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker’den cesur paylaşım! Yakın çekim paylaştı sosyal medya yıkıldı siz onu bir de makyajsız görün

Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Türker, Instagram sayfasında yaptığı iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker’den cesur paylaşım! Yakın çekim paylaştı sosyal medya yıkıldı siz onu bir de makyajsız görün

Türker, cesaretini konuşturdu ve 625 bin takipçi sayısına ulaştığı Instagram sayfasında en doğal halini yayınladı.

Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker’den cesur paylaşım! Yakın çekim paylaştı sosyal medya yıkıldı siz onu bir de makyajsız görün

Ünlü oyuncunun Instagram'ın hikaye kısmında yaptığı paylaşım, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.

Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker’den cesur paylaşım! Yakın çekim paylaştı sosyal medya yıkıldı siz onu bir de makyajsız görün

Birçok magazin ve fan sayfası Türker'in makyajsız pozunu kendi hesapların paylaştı. Sosyal medyada hızla yayılan fotoğraf yorum yağmuruna tutuldu.

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