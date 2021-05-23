Kardeşlerim'in Harika'sı Gözde Türker sırılsıklam aşık! İşte evlilik hazırlığındaki Gözde Türker'in sevgilisi...
Kardeşlerim son bölümüyle yine nefes kesti. Atv'nin reyting rekorları kıran dizilerinden olan Kardeşlerim son bölüm sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Başladıktan hemen sonra sosyal medyada #OğlumOBenim etiketiyle günün en çok konuşulanları arasına giren ve bölüm sonuna kadar listede kalan Kardeşlerim dizisinin izleyiciyi çileden çıkartan ismi Harika, bölümün en çok öne çıkan oyuncuları arasında yer aldı. Kardeşlerim'de Harika karakterine hayat veren Gözde Türker hem herkese saç baş yoldururken bir yanda da başarılı oyunculuk performansıyla oyunculuk kariyerinde hızla yükselmeye devam ediyor. Gözde Türker hakkında en çok merak edilen şeylerden biri de sevgilisi olup olmadığı. Gözde Türker meğer evlilik yolundaymış. İşte başta Gözde Türker olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...
Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, Tüm Kişiler'de %9,94 izlenme oranı ve %23,26 izlenme payı alarak birinci oldu. Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Başladıktan hemen sonra sosyal medyada #OğlumOBenim etiketiyle günün en çok konuşulanları arasına girdi ve bölüm sonuna kadar listede kaldı.
SUZAN HAYATINI KURATARAN ÖMER'İN VELAYETİNİ ALMAYA KARAR VERDİ
Kıskançlık krizine girip Suzan'ın üzerine otomobil süren Nebahat, Ömer'in beklenmedik hamlesini hesaba katmamıştır. Suzan'ı korumak için hiç düşünmeden kendi feda eden Ömer hastaneye kaldırılır. Kolunda çatlakla kazayı atlatan Ömer'e Suzan'ın büyük bir sürprizi vardır. Hatasını anlayan Suzan bunu telafi etmek ister ve Ömer'in velayetini almaya karar verir. Bunu duyan Harika, sinir krizi geçirir. Kadir ile kız kardeşi hakkında konuşma sırası ise Doruk'tadır. Kadir'i Melisa'yı eve bırakırken gören Doruk, Kadir'in bir zamanlar Asiye için ona yaptığı uyarı konuşmasını bu kez kendi kız kardeşi için yapar. "Kardeşimi üzersen ben de seni üzerim" der. Asiye ile Doruk arasında kıskançlık savaşı devam eder.
Akif, Nebahat'e adam öldürmeye kalkışmadan dava açmaya kalkan Suzan'ı tehdit eder.