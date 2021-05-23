Kardeşlerim'in Harika'sı Gözde Türker sırılsıklam aşık! İşte evlilik hazırlığındaki Gözde Türker'in sevgilisi...

Kardeşlerim son bölümüyle yine nefes kesti. Atv'nin reyting rekorları kıran dizilerinden olan Kardeşlerim son bölüm sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Başladıktan hemen sonra sosyal medyada #OğlumOBenim etiketiyle günün en çok konuşulanları arasına giren ve bölüm sonuna kadar listede kalan Kardeşlerim dizisinin izleyiciyi çileden çıkartan ismi Harika, bölümün en çok öne çıkan oyuncuları arasında yer aldı. Kardeşlerim'de Harika karakterine hayat veren Gözde Türker hem herkese saç baş yoldururken bir yanda da başarılı oyunculuk performansıyla oyunculuk kariyerinde hızla yükselmeye devam ediyor. Gözde Türker hakkında en çok merak edilen şeylerden biri de sevgilisi olup olmadığı. Gözde Türker meğer evlilik yolundaymış. İşte başta Gözde Türker olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

23.05.2021 11:03 - Son Güncelleme: 23.05.2021 11:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





