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Kardeşlerim'in Harika'sı Gözde Türker sırılsıklam aşık! İşte evlilik hazırlığındaki Gözde Türker'in sevgilisi...

Kardeşlerim son bölümüyle yine nefes kesti. Atv'nin reyting rekorları kıran dizilerinden olan Kardeşlerim son bölüm sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Başladıktan hemen sonra sosyal medyada #OğlumOBenim etiketiyle günün en çok konuşulanları arasına giren ve bölüm sonuna kadar listede kalan Kardeşlerim dizisinin izleyiciyi çileden çıkartan ismi Harika, bölümün en çok öne çıkan oyuncuları arasında yer aldı. Kardeşlerim'de Harika karakterine hayat veren Gözde Türker hem herkese saç baş yoldururken bir yanda da başarılı oyunculuk performansıyla oyunculuk kariyerinde hızla yükselmeye devam ediyor. Gözde Türker hakkında en çok merak edilen şeylerden biri de sevgilisi olup olmadığı. Gözde Türker meğer evlilik yolundaymış. İşte başta Gözde Türker olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

23.05.2021 11:03 - Son Güncelleme: 23.05.2021 11:03
Kardeşlerim'in Harika'sı Gözde Türker sırılsıklam aşık! İşte evlilik hazırlığındaki Gözde Türker'in sevgilisi...

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, Tüm Kişiler'de %9,94 izlenme oranı ve %23,26 izlenme payı alarak birinci oldu. Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Başladıktan hemen sonra sosyal medyada #OğlumOBenim etiketiyle günün en çok konuşulanları arasına girdi ve bölüm sonuna kadar listede kaldı.

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Kardeşlerim'in Harika'sı Gözde Türker sırılsıklam aşık! İşte evlilik hazırlığındaki Gözde Türker'in sevgilisi...

SUZAN HAYATINI KURATARAN ÖMER'İN VELAYETİNİ ALMAYA KARAR VERDİ

Kıskançlık krizine girip Suzan'ın üzerine otomobil süren Nebahat, Ömer'in beklenmedik hamlesini hesaba katmamıştır. Suzan'ı korumak için hiç düşünmeden kendi feda eden Ömer hastaneye kaldırılır. Kolunda çatlakla kazayı atlatan Ömer'e Suzan'ın büyük bir sürprizi vardır. Hatasını anlayan Suzan bunu telafi etmek ister ve Ömer'in velayetini almaya karar verir. Bunu duyan Harika, sinir krizi geçirir. Kadir ile kız kardeşi hakkında konuşma sırası ise Doruk'tadır. Kadir'i Melisa'yı eve bırakırken gören Doruk, Kadir'in bir zamanlar Asiye için ona yaptığı uyarı konuşmasını bu kez kendi kız kardeşi için yapar. "Kardeşimi üzersen ben de seni üzerim" der. Asiye ile Doruk arasında kıskançlık savaşı devam eder.

Akif, Nebahat'e adam öldürmeye kalkışmadan dava açmaya kalkan Suzan'ı tehdit eder.

Kardeşlerim'in Harika'sı Gözde Türker sırılsıklam aşık! İşte evlilik hazırlığındaki Gözde Türker'in sevgilisi...

SAHİP OLDUĞU ZENGİNLİĞİ PAYLAŞMAK İSTEMEYEN HARİKA İSE ÖMER'E TUZAK KURDU!

Ömer'i hayatından uzaklaştırmak için harekete geçen Harika ona tuzak kurar. Suzan'ın Ömer'i evden atması kafasına vazo ile vurup kendini yaralar ve suçu Ömer'in üzerine atar.

Kardeşlerim'in Harika'sı Gözde Türker sırılsıklam aşık! İşte evlilik hazırlığındaki Gözde Türker'in sevgilisi...

Yayınlandığı ilk günden bu yana reyting lislerini darmaduman eden Kardeşlerim dizisinde Harika karakterine hayat veren 25 yaşındaki oyuncu Gözde Türker'in özel hayatı merak ediliyor.

Kardeşlerim'in Harika'sı Gözde Türker sırılsıklam aşık! İşte evlilik hazırlığındaki Gözde Türker'in sevgilisi...

Gözde Türker, 17 Eylül 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan oyuncu, Blacklist oyuncularından biridir.