Kardeşlerim'in Aybike'si Melis Minkari'nin kardeşi çıka çıka bakın kim çıktı! Güzeller güzeli Melis Minkari'in kardeşi meğer...
atv'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Kardeşlerim, cumartesi akşamları reytinglerin zirvesini kimselere bırakmıyor. Usta oyuncuların yanı sıra kadrosunda pek çok genç ismi de bulunduran Kardeşlerim'de o isimlerden biri de Aybike karakterine hata veren Melis Minkari. Duru güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken 23 yaşındaki oyuncu hakkında araştırma yapanlar kardeşini görünce şaştı kaldı. Bakın Melis Minkari'nin kardeşi kim çıktı. İşte başta Melis Minkari olmak üzere ünlülerin kardeşleri.
Melis Minkari 20 Ağustos 1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Melis Minkari 23 yaşındadır. Özel Şişli Teraki Lisesinde eğtiimini tamamlayan Melis Minkari bir süre müzikle ilgilenmiş Gitar ve Bateri dersi almıştır.
Müzik eğitiminden sonra oyunculuk alanında kariyer yapmayı hedefleyen Melis Minkari Dialog Anlatım İletişim'de Profesyonel Oyunculuk kursunu tamamladı. Oyunculuk basamaklarını yavaş yavaş tırmanan Melis Minkari ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Aybike rolünü başarılı bir şekilde canlandırıyor.
Craft Oyunculuk Atölyesinde oyunculuk eğitimine devam eden Melis Minkari ileri düzeyde İngilizce konuşabiliyor. Melis Minkari hakkında araştırma yapanlar ablasını görünce şaştı kaldı. İşte başta Melis Minkari olmak üzere ünlülerin merak edilen kardeşleri.