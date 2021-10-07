Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun’u hiç böyle görmediniz! Çekimden paylaştı güzelliğiyle büyüledi kendine hayran bıraktı
Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'u hiç böyle görmediniz! Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Asiye karakterini canlandıran ünlü oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, bir derginin yeni sayısı için objektif karşısına geçti. Su Burcu Yazgı Coşkun, tüllü elbisesi ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınlamayı da ihmal etmedi. Güzelliği ile göz kamaştıran genç oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde gündem oldu. Bir kez daha kendine hayran bırakan Coşkun, hayranları tarafından iltifat yağmuruna tutuldu. İşte Su Burcu Yazgı Coşkun'un binlerce beğeni alan o pozu...
07.10.2021 00:09
- Son Güncelleme: 07.10.2021 01:01
Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Asiye karakteriyle büyük beğeni toplayan Su Burcu Yazgı Coşkun, başarılı oyunculuk performansıyla gönüllere taht kurdu.
Su Burcu Yazgı Coşkun için "Bayıldım", "Duru güzellik diye buna derim", "Çok güzelsin" yorumları yapıldı.