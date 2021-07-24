Kardeşlerim Melisa'sı Damlasu İkizoğlu'nun eşi ya da sevgilisi kim merak ediliyordu! Meğer o da ünlü bir oyuncuymuş
Geride bıraktığımız sezonun en çok konuşulan dizilerinden biri de Kardeşlerim oldu. atv ekranlarında seyirci karşısına çıkan Kardeşlerim,kısa sürede çok sevildi. Dizinin yayınlandığı cumartesi akşamlarında izleyici ekran başına kilitleniyor. Reytinglerin zirvesinden inmeyen Kardeşlerim oyuncularına da yaradı. Özellikle dizinin genç yıldızları, kariyerlerinin zirvesine çıktı. Dizinin en çok sevilen karakterlerinden biri de Melisa Atakul karakterine hayat veren Damlasu İkizoğlu. Damlasu İkizoğlu hakkında araştırma yapanlar partneriyle karşılaştı. Sık sık paylaşım yapan Damlasu İkizoğlu'nun büyük aşkı bakın kim.
1998 yılının Temmuz ayında dünyaya gelen güzel isim Damlasu İkizoğlu aslen Antalya doğumludur. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü mezunudur. Ayrıca Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Kamera önü oyunculuk ve Temel Oyunculuk eğitimi ile BiTiyatro Atölyesi Oyunculuk Eğitimi ve Cihangir Atölyesi Sahnesi Oyunculuk eğitimlerini tamamlamıştır.
İlk olarak kamera deneyimini reklam filmleri ile gerçekleştirmiştir. Daha sonra tiyatro oyunları ve dizilerde rol almaya başlamıştır. En son 2020 senesinde Star TV ekranlarında yayınlanan Babil isimli dizinin oyuncu kadrosuna dahil olmuştur. Dizi de Busa karakterine hayat vermiştir. Daha sonra ise Atv ekranlarının dizilerinden olan, Kardeşlerim isimli dizinin oyuncu kadrosuna dahil olduğu açıklanmıştır.
İşte başta Damlasu İkizoğlu olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.