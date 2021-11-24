Kardeşlerim dizisinden peş peşe kara haber! Halit Özgür Sarı'dan sonra 2 oyuncu daha ayrılıyor! Projesi ile belli oldu gözyaşları sel oldu

''TERTEMİZ DELİRDİK''

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kardeşlerim'in Melisa'sı Damlasu İkizoğlu vedasını şu sözlerle duyurdu;

''Evet..! Benim Melisa ile yolculuğum buraya kadardı. Ne denebilir ki, tertemiz delirdik :) @kardeslerim çok güzel bir serüven oldu benim için. Bana bu güzel rolü teslim eden @ngmediatv ve sevgili yönetmenim @serkanbirinci ye sonsuz teşekkürler.. Gerçek abim @celilnalcakan iyi ki varsın, canım @simgeselcuk ve @onurseyityaran bu süreçte sımsıcak bir aile olduğumuz için çok mutluyum.