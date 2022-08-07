Kapıcılar Kralı’nın kızıl afetine bakın! Sevda Ferdağ son haliyle ağızları açık bıraktı! Kemal Sunal’ı baştan çıkarmaya çalışıyordu...
Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı, başrolde Kemal Sunal'ın oynadığı 1976 yapımı Kapıcılar Kralı'nda Mahir'in suç ortağını canlandıran Sevda Ferdağ, yıllar sonra gündem oldu. Kızıl saçları ve güzelliğiyle hafızalara kazınan Yeşilçam yıldızının son hali de merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sosyal medyayı ikiye bölen Ferdağ için bir kısım "Değişmemiş" derken bir kısım "Tanıyamadım" ifadelerini kullandı. İşte filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Seyyid karakterini baştan çıkarmaya çalışan Sevda Ferdağ'ın son hali...
07.08.2022 18:44 - Son Güncelleme: 07.08.2022 18:44
Yönetmen koltuğunda Zeki Ökten'in oturduğu ve başrolünü Kemal Sunal'ın üstlendiği Kapıcılar Kralı filmiyle adını geniş kitlelere duyuran Sevda Ferdağ, yıllar sonra gündem oldu.
Filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Seyyid karakterini baştan çıkarmaya çalışan Yeşilçam yıldızının son hali de merak edilip araştırılmaya başlandı.