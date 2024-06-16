Kapıcılar Kralı'nda Seyit'in oğlu İbram'dı! Son halini görenin ağzı açık kaldı! Yeşilçam yıldızı Kemal Sunal’ın minik rol arkadaşı meğer...

1977 yapımı Kapıcılar Kralı filminde Kemal Sunal, Sevda Ferdağ, Sevil Üstekin gibi isimlerle kamera karşısına geçen Hüsnü Yıldız'ın son hali merak edilip araştırılmaya başlandı. Filmde Seyit'in oğlu İbram'ı canlandıran Yıldız'ın yıllar içindeki değişimi ise ağızları açık bıraktı. İşte Kemal Sunal'ın oğlunu canlandıran Hüsnü Yıldız'ın son hali...
Kemal Sunal, Sevda Ferdağ, Sevil Üstekin gibi isimleri bir araya getiren Kapıcılar Kralı filmde Seyit'in oğlu İbram'ı canlandıran çocuk oyuncu, yıllar sonra merak konusu oldu.
"Ya buba ders çalışıyom!" repliğiyle hafızalara kazınan Hüsnü Yıldız'ın son hali merak edilip araştırılmaya başlandı.
Gerçek hayatta da filmin geçmiş olduğu apartman görevlisinin oğlu olan Yıldız'ın yıllar içindeki değişimi ise ağızları açık bıraktı.