Kapıcılar Kralı'nda Seyit'in oğlu İbram'dı! Son halini görenin ağzı açık kaldı! Yeşilçam yıldızı Kemal Sunal’ın minik rol arkadaşı meğer...

Kemal Sunal , Sevda Ferdağ , Sevil Üstekin gibi isimleri bir araya getiren Kapıcılar Kralı filmde Seyit'in oğlu İbram'ı canlandıran çocuk oyuncu, yıllar sonra merak konusu oldu.

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Gerçek hayatta da filmin geçmiş olduğu apartman görevlisinin oğlu olan Yıldız'ın yıllar içindeki değişimi ise ağızları açık bıraktı.