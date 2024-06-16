Alan’ın yıldızı Oktay Kaynarca’dan çocuk itirafı! Annesi ve kız kardeşiyle poz verdi! “Kendi çocuğunuza özlem duyuyor musunuz?”

ATV ekranlarının yeni yarışma programı Alan'ın sunuculuğunu üstlenen ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, başarılı kariyeriyle sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, şimdi ise özel hayatına dair açıklamalarıyla çok konuşuldu. Annesi ve kız kardeşiyle Bodrum tatilinde kamera karşısına geçen oyuncu, çocuk itirafıyla dikkat çekti. İşte Oktay Kaynarca'nın o açıklamaları...