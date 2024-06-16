SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Alan’ın yıldızı Oktay Kaynarca’dan çocuk itirafı! Annesi ve kız kardeşiyle poz verdi! “Kendi çocuğunuza özlem duyuyor musunuz?”

ATV ekranlarının yeni yarışma programı Alan'ın sunuculuğunu üstlenen ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, başarılı kariyeriyle sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, şimdi ise özel hayatına dair açıklamalarıyla çok konuşuldu. Annesi ve kız kardeşiyle Bodrum tatilinde kamera karşısına geçen oyuncu, çocuk itirafıyla dikkat çekti. İşte Oktay Kaynarca'nın o açıklamaları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Haziran 2024, 13:50 Güncelleme 16 Haziran 2024, 14:10
Alan’ın yıldızı Oktay Kaynarca’dan çocuk itirafı! Annesi ve kız kardeşiyle poz verdi! “Kendi çocuğunuza özlem duyuyor musunuz?” 1

ATV ekranlarında yayınlanan Alan yarışmasının sunucusu Oktay Kaynarca, yoğun geçen çekimlerin ardından Bodrum tatiline çıktı.

Alan’ın yıldızı Oktay Kaynarca’dan çocuk itirafı! Annesi ve kız kardeşiyle poz verdi! “Kendi çocuğunuza özlem duyuyor musunuz?” 2

Meryem Kaynarca ve annesi Nursel Kaynarca ile basın mensuplarıyla bir araya gelen Kaynarca, yeni sezon planları hakkında konuştu.

Alan’ın yıldızı Oktay Kaynarca’dan çocuk itirafı! Annesi ve kız kardeşiyle poz verdi! “Kendi çocuğunuza özlem duyuyor musunuz?” 3

Tatilin kısa süreceğini söyleyen 59 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Dizi bitti, ertesi gün yarışma çekimlerine girdik. 8 günlük yoğun bir tempoyla çalıştık onu da bitirdik.

SON DAKİKA