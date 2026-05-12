Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı "Perihan Peri" karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Gül Onat, sağlık durumuyla ilgili yaptığı yeni açıklamayla sevenlerini duygulandırdı.
TEDAVİ SÜRECİNE DAİR AÇIKLAMA
Geçtiğimiz aylarda pankreas kanseriyle mücadele ettiğini açıklayan 72 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tedavi sürecine dair takipçilerini bilgilendirmeye devam ediyor. Uzun süredir hastanede tedavi gören Onat, bu kez yayımladığı videoda son günlerde peş peşe ameliyat geçirdiğini açıkladı.
FİLMİN GALASINA KATILAMADI
2000'li yılların unutulmaz yapımlarından biri olan "Sihirli Annem", yıllar sonra sinema filmi olarak yeniden izleyiciyle buluşmuştu. Dizinin sevilen karakterlerinden "Perihan Teyze"yi canlandıran Gül Onat da film kadrosunda yer aldı. Ancak sağlık sorunları nedeniyle çekimlere doktor kontrolünde devam eden oyuncu, filmin galasına katılamamıştı.
"AMELİYATLAR KRALİÇESİ OLDUM"
Tedavi gördüğü hastaneden paylaşım yapan Gül Onat, sağlık durumunu şu sözlerle anlattı:
Böyle hastanelerden bilgi vermek beni çok sıkıyor aslında ama oğlum çok ısrar etti, 'Sevenlerine haber ver' dedi. Vallahi çocuklar, ameliyatlar kraliçesi oldum. Bir haftada üç ameliyat geçirdim. Hastalığın yan etkileri nedeniyle böbreklerimde sorunlar oluştu.
"ŞİMDİKİ VAZİYETİM İYİ"
Yaşadığı zorlu sürece rağmen moralini yüksek tutmaya çalıştığını ifade eden oyuncu, açıklamasının devamında "Port vardı, portum şişti, onu ameliyat ettiler. Ardından böbreğime stent takıldı ve bir operasyon daha geçirdim. Neyse, şimdiki vaziyetim iyi. Hayat böyle bir şey, ne yapacaksınız... Katlanıyorum, 'Allah beterinden korusun' diyorum. Tüm dostlarıma sağlık diliyorum ve dualarınızı bekliyorum." şeklinde ifade etti.
PEŞ PEŞE DESTEK MESAJLARI
Usta oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sevenleri ve sanat camiasından pek çok isim, Onat'ın videosuna destek mesajları yağdırdı. "Acil şifalar diliyorum", "Allah yardımcın olsun", "Dualarımız seninle", "Çok güçlü bir kadınsın" gibi yorumlar dikkat çekti.
"CEHENNEMİ YAŞADIM"
Gül Onat daha önce yaptığı açıklamalarda pankreas kanseriyle verdiği mücadeleyi tüm açıklığıyla anlatmıştı. Hastalığının 2023 yılında başladığını söyleyen oyuncu, süreci şu sözlerle dile getirmişti:
Hastalığım 2023 yılında başladı. En tehlikeli ve öldürücü pankreas kanseri. 'Niye ben?' demedim, kabullendim. Çok ağır ameliyatlar geçirdim. Cehennemi yaşadım. Zehir terapi, radyoterapi… Bir yıl rahat geçti sonra bağırsaklara nüksetti. Gene çok ağır ameliyatlar geçirdim, bu günlere geldim şükür.
"KENDİ BAĞIRSAĞINI GÖREN ENDER KİŞİLERDENİM"
Tedavi sürecinde yaşadığı fiziksel ve psikolojik zorluklardan da bahseden Onat, samimi açıklamalarıyla dikkat çekmişti. Ünlü oyuncu, "Ben hiç pozitif düşünemedim bu süreçte. Kendimi şaşırtan bir olgunlukla karşıladım bu ölümcül hastalığı ama hep gırgır geçtim. Şu anda bağırsaklarım bir torbaya boşalıyor altı aydır. Çok sıkıntılı bir iş… Kendi bağırsağını gören ender kişilerdenim yani" ifadelerini kullanmıştı.
GÜÇLÜ DURUŞUNU KORUYOR
Yaşadığı tüm sağlık sorunlarına rağmen güçlü duruşunu koruyan Gül Onat'ın son paylaşımı, hayranlarını hem duygulandırdı hem de umut verdi. Usta oyuncunun tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, sevenleri sosyal medyada destek mesajları paylaşmayı sürdürüyor.
İSYAN ETTİ
Usta oyuncu, geçtiğimiz aylarda "Beni merak edenler için bu videoyu çekiyorum. Sıkıntıdan yorumları okuyayım diyorum, ama ne kadar acımasız, ne kadar kötü yorumlar yazıyorsunuz. Sizler çok mu mutsuzsunuz? Kendinizi sosyal medyada mı önemli hissediyorsunuz? Benim gibi hasta bir insana böyle ağır yorumlar yazmak nasıl bir vicdandır? Bu kadar mı vicdansızsınız, bu kadar mı zavallısınız?" sözleriyle sitem etmişti.
GÜL ONAT KİMDİR?
Gül Onat, 24 Kasım 1953 tarihinde Ankara'da doğdu. Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan sanatçı, oyunculuk kariyerine 1975 yılında "Sefer Seferde" filmiyle başladı. "Şehnaz Tango", İkinci Bahar ve özellikle Sihirli Annem dizisindeki "Perihan" karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Uzun yıllardır tiyatro ve televizyon projelerinde yer alan Onat'ın, tiyatrocu Mehmet Birkiye ile evliliğinden bir oğlu bulunuyor.
