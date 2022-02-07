Kalp Yarası'nın Vedia'sı Yonca Şahinbaş’ın eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızıyla...
Kalp Yarası'nın Vedia'sı Yonca Şahinbaş'ın eşi bakın kim çıktı! Başrollerinde Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin'in rol aldığı, atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nda Vedia karakterini canlandıran ünlü oyuncu Yonca Şahinbaş'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Şahinbaş'ın özellikle eşi merak edilerek "Yonca Şahinbaş kiminle evli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Yonca Şahinbaş'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldız oyuncusuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Yonca Şahinbaş'ın kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan eşi...
07.02.2022 22:42
- Son Güncelleme: 07.02.2022 22:42
ATV'nin fenomen dizisi Kalp Yarası'nda rol alan Yonca Şahinbaş, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirmişti.