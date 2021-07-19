Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin deniz kenarından paylaştı! Doğal güzelliği ile büyüledi iltifatlar havada uçuştu
Kalp Yarası'nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin deniz kenarından paylaştı! Başrollerini Melis Çağıran, Gökhan Alkan ve Toprak Can Adıgüzel'le paylaştığı, atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası ile izleyiciyle buluşan Yağmur Tanrısevsin, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Başarılı oyunculuk performansıyla kendine hayran bırakan Tanrısevsin, bu kez güzelliği ile çok konuşuldu. Ünlü oyuncu, deniz kenarında çektiği bir selfieyi Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları ise güzel oyuncuyu iltifat yağmuruna tuttu.
19.07.2021 19:51
- Son Güncelleme: 19.07.2021 19:51
Yağmur Tanrısevsin, başrollerini Melis Çağıran, Gökhan Alkan ve Toprak Can Adıgüzel'le paylaştığı Kalp Yarası dizisinde sergilediği başarılı oyunculuk performansıyla 7'den 70'e gönüllere taht kurdu.
Pazartesi akşamları yayınlanan Kalp Yarası ile adından söz ettiren oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.