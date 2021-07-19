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Ebru Şahin en doğal halini yakın çekim paylaştı! Bikinisi ile objektif karşısına geçti makyajsız haliyle hayranlarını mest etti

Ebru Şahin en doğal halini yakın çekim paylaştı! Atv'nin sevilen dizisi Hercai ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ebru Şahin, yapımın final yapmasının ardından sevgilisi Cedi Osman'la soluğu Maldivler'de almıştı. Geçtiğimiz günlerde de tatil için Afrika'ya giden ünlü çift, şimdi ise rotalarını Alaçatı'ya çevirdi. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Şahin, Alaçatı tatilinden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. İlk olarak turuncular içinde verdiği bir pozu yayınlayan Şahin, ardından makyajsız halini takipçilerinin beğenisine sundu. Bikinisi ile objektif karşısına geçen Şahin adeta sosyal medyayı salladı.

19.07.2021 20:23 - Son Güncelleme: 19.07.2021 20:23
Ebru Şahin en doğal halini yakın çekim paylaştı! Bikinisi ile objektif karşısına geçti makyajsız haliyle hayranlarını mest etti

Ebru Şahin en doğal halini yakın çekim paylaştı! Atv'nin sevilen dizisi Hercai ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ebru Şahin, yapımın final yapmasının ardından sevgilisi Cedi Osman'la soluğu Maldivler'de almıştı.

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Ebru Şahin en doğal halini yakın çekim paylaştı! Bikinisi ile objektif karşısına geçti makyajsız haliyle hayranlarını mest etti

Ünlü çift geçtiğimiz günlerde ise tatil için Afrika'ya gitmişti. Saçlarına Afrika örgüsü (rasta) yaptıran Şahin, buradan yayınladığı fotoğraflarla uzun süre gündem olmuştu.

Ebru Şahin en doğal halini yakın çekim paylaştı! Bikinisi ile objektif karşısına geçti makyajsız haliyle hayranlarını mest etti

Ünlü oyuncu, şimdi ise Alaçatı tatilinden verdiği pozlarla çok konuşuldu. Ebru Şahin, ilk olarak turuncular içinde verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Ebru Şahin en doğal halini yakın çekim paylaştı! Bikinisi ile objektif karşısına geçti makyajsız haliyle hayranlarını mest etti

Güzel oyuncu daha sonra ise bir arkadaşı ile çektiği selfieyi Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı. Sıfır makyaj objektif karşısına geçen Şahin, güzelliği ile kendine hayran bıraktı.

Ebru Şahin en doğal halini yakın çekim paylaştı! Bikinisi ile objektif karşısına geçti makyajsız haliyle hayranlarını mest etti

Güzel oyuncu daha sonra ise bir arkadaşı ile çektiği selfieyi Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı. Sıfır makyaj objektif karşısına geçen Şahin, güzelliği ile kendine hayran bıraktı.