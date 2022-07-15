Kalbi olan bakmasın! Kardeşlerim'in Doruk'undan Barselona'da vücut şov 'giriş geliş sonuç...' Onur Seyit Yaran beğeni butonunu çökerttii
Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Doruk Atakul karakteri sayesinde kariyerinin zirvesine çıktı Onur Seyit Yaran. 26 yaşındaki yakışıklı oyuncunun hayatı Best Model of Turkey birincisi olmasıyal değişti. Şimdilerde Kardeşlerim dizisinde rol alan Onur Seyit Yaran, Asiye karakterini canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun ile olan uyumu ile de göz dolduruyor. İspanya'da geniş bir hayran kitlesi edinen Onur Seyit Yaran, davet üzerine gittiği ülkede heyecan yarattı. İspanyol basını genç oyuncuya büyük ilgi gösterdi. Barselona'da plaja giden Yaran, vücut şovuyla da dikkat çekti.
15.07.2022 17:01 - Son Güncelleme: 15.07.2022 17:01
"Kardeşlerim" dizisiyle İspanya'da geniş bir hayran kitlesi edinen Onur Seyit Yaran, davet üzerine gittiği ülkede büyük ilgi gördü. Barselona'da plaja giden Yaran, vücut şovuyla da dikkat çekti.
Daha önce Cansu Dere'nin de katıldığı televizyon programına konuk olmak üzere İspanya'ya giden Onur Seyit Yaran'a ülke basınının ilgisi büyük oldu.
PLAJDA HEYECAN YARATTI
Onur Seyit Yaran, İspanya seyahati sırasında küçük bir deniz kaçamağı da yaptı.