Kalben hakkında flaş suçlama: Ünlülere uyuşturucu satıyor

Geçtiğimiz günlerde evinde uyuşturucu bulunan Kalben'in yurt dışında uyuşturucu madde kullanırken arkadaşı tarafından görüntülenip şantaj yapıldığı, para vermeyince de o görüntülerin emniyete ulaştırıldığı öğrenilmişti. Soruşturma ile ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Kalben'i ihbar eden kişinin, şarkıcının müzik dünyasından ünlü isimlere de uyuşturucu sattığını, bu satışları ise menajeri aracılığıyla gerçekleştirdiğini iddia ettiği öğrenildi. İşte detaylar...