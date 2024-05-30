Kalben hakkında flaş suçlama: Ünlülere uyuşturucu satıyor

Geçtiğimiz günlerde evinde uyuşturucu bulunan Kalben'in yurt dışında uyuşturucu madde kullanırken arkadaşı tarafından görüntülenip şantaj yapıldığı, para vermeyince de o görüntülerin emniyete ulaştırıldığı öğrenilmişti. Soruşturma ile ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Kalben'i ihbar eden kişinin, şarkıcının müzik dünyasından ünlü isimlere de uyuşturucu sattığını, bu satışları ise menajeri aracılığıyla gerçekleştirdiğini iddia ettiği öğrenildi. İşte detaylar...
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Mayıs Çarşamba günü şarkıcı Kalben Sağdıç'ın evine uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VERİLDİ
Yürütülen soruşturma doğrultusunda ikamete yapılan baskında Kalben gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise üç parça halinde ağırlığı 15 gram gelen uyuşturucu madde ile birlikte 2 bin avro, 730 dolar ve bin 500 TL ele geçirildi.