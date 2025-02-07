Deniz Akkaya hakim karşısında! 5 yıl 11 aya kadar hapsi isteniyor!

Duruşmada savunma yapan sanık Akkaya, şimdiye kadar hiçbir hakim, savcı ile mahkemelik olmadığını belirterek şunları söyledi: "Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşadım. Durumun zaten kötü niyetli olduğu çok net şekilde ortadayken ve tam da Yunanistan'a ev almaya giderken hesaplarıma bloke konulduğunu gördüm.