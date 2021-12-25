Kahtalı Mıçe bakın kaç yaşındaymış! Mustafa Aslan’ın yaşını duyan inanamadı ‘Göründüğü gibi değilmiş...’
Kahtalı Mıçe bakın kaç yaşındaymış! Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendiricinin sunumuyla ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olan Kahtalı Mıçe'nin hayatı merak edildi. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde dünyaya gelen ve asıl adı Mustafa Aslan olan sanatçının özellikle yaşı merak edildi. Halk Müziğinde ülke çapında nam salmış bir sanatçı olan Kahtalı Mıçe'nin yaşını duyan ise inanamadı. Ünlü sanatçı için 'Göründüğü gibi değilmiş' yorumları yapıldı. Bakın Kahtalı Mıçe kaç yaşındaymış...
25.12.2021 21:13
- Son Güncelleme: 25.12.2021 21:13
Halk Müziğinde ülke çapında nam salmış bir sanatçı olan ve asıl adı Mustafa Aslan olan Kahtalı Mıçe, Şarkılar Bizi Söyler adlı eğlence programına konuk oldu.
Sesi ve yorumuyla programa damga vuran Kahtalı Mıçe'nin hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. 1975 yılında Hülya Aslan ile nikah masasına oturan ve bu evlilikten 4 çocuğu olan Kahtalı Mıçe hakkında araştırma yapanlar, sanatçının yaşını duyunca ise şaşkınlığını gizleyemedi.
Ünlü sanatçı için 'Göründüğü gibi değilmiş' yorumları yapıldı. İşte Kahtalı Mıçe başta olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...