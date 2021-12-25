Kahtalı Mıçe bakın kaç yaşındaymış! Mustafa Aslan’ın yaşını duyan inanamadı ‘Göründüğü gibi değilmiş...’

Sesi ve yorumuyla programa damga vuran Kahtalı Mıçe'nin hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. 1975 yılında Hülya Aslan ile nikah masasına oturan ve bu evlilikten 4 çocuğu olan Kahtalı Mıçe hakkında araştırma yapanlar, sanatçının yaşını duyunca ise şaşkınlığını gizleyemedi.