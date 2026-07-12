Kadir Ezildi kardeşini evlendirdi! Geline 8 bilezik 2 gelin seti: Eşinin kombini olay oldu

Nikah töreninden sonra yapılan yorumlarda bazı kullanıcılar Gamze Ezildi'nin tercihine tepki gösterirken, bazıları ise bunun kişisel bir seçim olduğunu savunmuştu. "Eltisini kıskanmış", "Düğünde beyaz giyilir mi?" ve "Büyük düşüncesizlik" gibi yorumlar gündem olurken, destek verenler de kıyafet üzerinden eleştiri yapılmaması gerektiğini dile getirmişti.

Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.