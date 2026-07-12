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Kadir Ezildi kardeşini evlendirdi! Geline 8 bilezik 2 gelin seti: Eşinin kombini olay oldu

Kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Kadir Ezildi, bu kez erkek kardeşi Kerem Ezildi'nin düğünüyle konuşuldu. İstanbul'da gerçekleşen görkemli törende kardeşinin mutluluğunu paylaşan Ezildi, geline taktığı altınlarla geceye damga vurdu. Daha önce kendi düğünündeki milyonluk ziynetlerle gündem olan ünlü sunucu, bu kez kardeşinin düğününde yaptığı jestle dikkat çekti.

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Kadir Ezildi’nin kardeşi Kerem Ezildi dünyaevine girdi

Kariyeri kadar özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmeyen Kadir Ezildi, bu kez ailesinde yaşanan mutlu bir gelişmeyle adından söz ettirdi. Son dönemde eşi Gamze Türkmen Ezildi ile yaptığı eğlenceli paylaşımlarla dikkat çeken ünlü sunucu, erkek kardeşi Kerem Ezildi'nin mutlu anlarına ortak oldu. İstanbul'da düzenlenen görkemli tören, davetlilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Kerem Ezildi ve Işıl Özkorucuklu çiftinin düğünü renkli anlara sahne oldu

DÜĞÜNDE YAŞANAN RENKLİ ANLAR

Kadir Ezildi'nin erkek kardeşi Kerem Ezildi, Işıl Özkorucuklu ile hayatını birleştirerek dünyaevine girdi. Çiftin mutluluğuna aileleri ve yakın dostları eşlik ederken, düğünde yaşanan renkli anlar da sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ezildi ailesinin mutluluğu gece boyunca objektiflere yansıdı.

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Kadir Ezildi geline 8 bilezik ve 2 gelin seti taktı

Geceye damga vuran detay ise Kadir Ezildi'nin geline taktığı ziynetler oldu. Ezildi, gelin Işıl Özkorucuklu'ya tam 8 bilezik ve 2 gelin seti takarak dikkatleri üzerine çekti. Kadir Ezildi'nin kardeşinin düğününe gösterdiği cömertlik, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Kadir Ezildi’nin kendi düğününde 15 milyon TL’lik altın takılmıştı

15 MİLYON TL'LİK ZİYNET

Öte yandan Kadir Ezildi, daha önce kendi düğününde takılan altınlarla da uzun süre gündemde kalmıştı. İddialara göre ünlü sunucunun düğününde yaklaşık 15 milyon TL değerinde ziynet takılmış, paylaşılan görüntüler sosyal medyada büyük ses getirmişti. Bu nedenle kardeşinin düğünündeki altın jesti de dikkatlerden kaçmadı.

Kadir Ezildi kına gecesinde enerjik dansıyla dikkat çekti

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya dünyasının ve televizyon ekranlarının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kadir Ezildi, kardeşi Kerem Ezildi'nin düğün hazırlıkları boyunca yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelmişti. Özellikle kına gecesinde sergilediği enerjik dans performansıyla geceye renk katan Ezildi, eğlenceli anları takipçileriyle paylaşmıştı.

Gamze Ezildi’nin kına gecesindeki altın sarısı kıyafeti tartışma yarattı

Kına gecesinde en çok konuşulan isimlerden biri ise eşi Gamze Ezildi olmuştu. Altın sarısı ve iddialı kıyafetiyle geceye katılan Gamze Ezildi'nin tarzı sosyal medyada farklı yorumlara neden olmuş, kimi kullanıcılar şıklığını överken kimi kullanıcılar seçimini fazla iddialı bulmuştu.

Gamze Ezildi’nin nikahta beyaz elbise giymesi sosyal medyayı karıştırdı

ÇOK KONUŞULAN ELBİSE TERCİHİ

Düğün öncesinde gerçekleşen nikah töreninde ise bu kez kıyafet tercihi tartışma yaratmıştı. Gamze Ezildi'nin eltisinin nikahında beyaz renkli bir elbise tercih etmesi sosyal medyada geniş yankı uyandırmış, gelinin yanında beyaz giymesi birçok kullanıcı tarafından eleştirilmişti. Görüntülerin ardından sosyal medya adeta ikiye bölünmüştü.

Gamze Ezildi’nin beyaz elbise tercihi eleştirilere neden oldu

Nikah töreninden sonra yapılan yorumlarda bazı kullanıcılar Gamze Ezildi'nin tercihine tepki gösterirken, bazıları ise bunun kişisel bir seçim olduğunu savunmuştu. "Eltisini kıskanmış", "Düğünde beyaz giyilir mi?" ve "Büyük düşüncesizlik" gibi yorumlar gündem olurken, destek verenler de kıyafet üzerinden eleştiri yapılmaması gerektiğini dile getirmişti.

Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin