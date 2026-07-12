Kadir Ezildi kardeşini evlendirdi! Geline 8 bilezik 2 gelin seti: Eşinin kombini olay oldu
Kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Kadir Ezildi, bu kez erkek kardeşi Kerem Ezildi'nin düğünüyle konuşuldu. İstanbul'da gerçekleşen görkemli törende kardeşinin mutluluğunu paylaşan Ezildi, geline taktığı altınlarla geceye damga vurdu. Daha önce kendi düğünündeki milyonluk ziynetlerle gündem olan ünlü sunucu, bu kez kardeşinin düğününde yaptığı jestle dikkat çekti.
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