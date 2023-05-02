Kadir Doğulu’nun 7 yıllık eşi Neslihan Atagül’ün ’ihanet’ yanıtına Mehmet Ali Erbil’den ilginç yorum! “Ya senin yediğin hurmalar...”

KADİR DOĞULU'DAN İLK AÇIKLAMA!

Doğulu, çok konuşulan görüntüler hakkında sessiz kalmadı ve şunları söyledi: "O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Benim Neslihan'dan başka imam nikâhlı eşim yok"