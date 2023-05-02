Kadir Doğulu’nun 7 yıllık eşi Neslihan Atagül’ün 'ihanet' yanıtına Mehmet Ali Erbil’den ilginç yorum! “Ya senin yediğin hurmalar...”
Neslihan Atagül ile 7 yıl önce nikah masasına oturan Kadir Doğulu'nun bir eğlence mekanında kadınlarla sarmaş dolaş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler magazin gündemine bomba gibi düşerken Atagül ile Doğulu, el ele ortaya çıkıp herkesi şaşkına çevirdi. Çıkan haberlerin ardından Azerbaycan'da gerçekleşen Formula 1 yarışını izlemek için Bakü'ye giden ünlü çift, burada bir söyleşiye katılarak üniversitelilerin sorularını yanıtladı. İhanet sorusunu ilk kez cevaplayan Atagül, verdiği yanıtla şoke ederken Mehmet Ali Erbil'den konuyla ilgili dikkat çeken bir yorum geldi. İşte detaylar...
02.05.2023 09:45 - Son Güncelleme: 02.05.2023 09:49
Neslihan Atagül ile 7 yıl önce nikah masasına oturan Kadir Doğulu, geçtiğimiz günlerde gittiği eğlence mekanında kadınlarla dans ederken görüntülendi.
İddiaya göre; mekanda bulunan Aras Bulut İynemli arkadaşı Kadir Doğulu'yu uyardı. İynemli'nin uyarılarını dikkate almayan oyuncu eğlenceye kaldığı yerden devam etti.
Görüntüler sonrası gözlerin çevrildiği Neslihan Atagül ise olaydan birkaç gün sonra eşi Kadir Doğulu ile el ele ortaya çıktı.