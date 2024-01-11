Kadınlarla +18 fotoğraflarını ulu orta yayınlamış "Daha +18'leri geliyor" demişti! Survivor Turabi o fotoğrafları ağlaya ağlaya anlattı

Survivor tarihinin gelmiş geçmiş en çok konuşulan isimi olan Turabi Çamkıran, Survivor 2024 All-Star kadrosunda da yer aldı. Henüz ilk bölümden Poyraz'la olan kavgasıyla açılışı yapan Turabi şimdi de Ogeday Girişken'le olan kavgasıyla gündemde. Ogeday'ı Nisa Bölükbaşı ile olan ilişkisi üzerinden vuran Çamkıran, Girişken'in kendisinin paylaştığı ve bir dönem çok konuşulan +18 fotoğraflarını hatırlatması üzerine oyun alanında gerildi. Ardından verdiği röportajda da bakın neler anlattı.