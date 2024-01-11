Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem’in abisi Fenerbahçe’nin efsane ismi çıktı! Abi-kardeş sosyal medyanın gündeminde

Perran Kutman, Tarık Papuççuoğlu, Gökçe Bahadır, Ümit Erdim gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Barbie Gamze karakteriyle hafızalara kazınan İpek Erdem hakkında ortaya çıkan bir gerçek duyanları şaşırttı. Ünlü oyuncunun, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusunun kardeşi olduğu ortaya çıktı. Bakın İpek Erdem'in abisi hangi ünlü futbolcuymuş...
Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu İpek Erdem, son dönemlerde yeni imajı ve yıllar içindeki değişimiyle sık sık adından söz ettirmişti.
Erdem, şimdi ise bambaşka bir olayla sosyal medyanın gündemine oturdu. İpek Erdem hakkında ortaya çıkan bir gerçek duyanları şaşırttı.
Ünlü oyuncunun, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusunun kardeşi olduğu ortaya çıktı.