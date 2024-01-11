Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem’in abisi Fenerbahçe’nin efsane ismi çıktı! Abi-kardeş sosyal medyanın gündeminde

Perran Kutman, Tarık Papuççuoğlu, Gökçe Bahadır, Ümit Erdim gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Barbie Gamze karakteriyle hafızalara kazınan İpek Erdem hakkında ortaya çıkan bir gerçek duyanları şaşırttı. Ünlü oyuncunun, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusunun kardeşi olduğu ortaya çıktı. Bakın İpek Erdem'in abisi hangi ünlü futbolcuymuş...