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Kaan Yıldırım ile aşk iddialarını yalanlayan Çağla Şıkel’in son paylaşımı kafa karıştırdı! ‘Aşk yok’ diyen Çağla tıpkı Hadise gibi…

Kaan Yıldırım ile aşk iddialarını yalanlayan Çağla Şıkel'in son paylaşımı kafa karıştırdı! Adı Kaan Yıldırım ile aşk dedikodularına karışan Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla iddiaları yalanlamıştı. Ancak Çağla Şıkel'in Instagram'ın hikaye kısmında yaptığı son paylaşım kafa karıştırdı. Hadise'nin aşk yaşadığı dönem sevgilisi Kaan Yıldırım'a destek olmak amaçlı taktığı maske ile objektif karşısına geçen Şıkel'in o paylaşımı olay oldu. İşte detaylar...

15.07.2021 01:55 - Son Güncelleme: 15.07.2021 01:55
Kaan Yıldırım ile aşk iddialarını yalanlayan Çağla Şıkel’in son paylaşımı kafa karıştırdı! ‘Aşk yok’ diyen Çağla tıpkı Hadise gibi…

Ünlü şarkıcı Hadise, Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı dönem sevgilisinin ürettiği maskeler ile objektif karşısına geçerek oyuncuya destek olmuştu. Şimdi ise benzer bir hamle Çağla Şıkel'den geldi.

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Kaan Yıldırım ile aşk iddialarını yalanlayan Çağla Şıkel’in son paylaşımı kafa karıştırdı! ‘Aşk yok’ diyen Çağla tıpkı Hadise gibi…

Adı Kaan Yıldırım'la aşk dedikodularına karışan ve sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayla iddiaları yalanlayan Çağla Şıkel, ünlü oyuncunun ürettiği maske ile objektif karşısına geçti.

Kaan Yıldırım ile aşk iddialarını yalanlayan Çağla Şıkel’in son paylaşımı kafa karıştırdı! ‘Aşk yok’ diyen Çağla tıpkı Hadise gibi…

Instagram'ın hikaye kısmında paylaşımda bulunan Çağla Şıkel'in fotoğrafının ardından aşk iddialarını yeniden alevlendi.

Kaan Yıldırım ile aşk iddialarını yalanlayan Çağla Şıkel’in son paylaşımı kafa karıştırdı! ‘Aşk yok’ diyen Çağla tıpkı Hadise gibi…

Sosyal medya kullanıcıları, söz konusu paylaşımın ardından "Hem yalanlayıp hem bunu yapmak yaman çelişki", "İlk yalanlama, sonra destekleme... Sıra da ilan-ı aşk var" yorumlarında bulundu.

Kaan Yıldırım ile aşk iddialarını yalanlayan Çağla Şıkel’in son paylaşımı kafa karıştırdı! ‘Aşk yok’ diyen Çağla tıpkı Hadise gibi…

İşte Çağla Şıkel'in kafa karıştıran o paylaşımı ve Hadise'nin aylar önce çekilen o fotoğrafı...