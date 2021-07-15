Kaan Yıldırım ile aşk iddialarını yalanlayan Çağla Şıkel’in son paylaşımı kafa karıştırdı! ‘Aşk yok’ diyen Çağla tıpkı Hadise gibi…
Kaan Yıldırım ile aşk iddialarını yalanlayan Çağla Şıkel'in son paylaşımı kafa karıştırdı! Adı Kaan Yıldırım ile aşk dedikodularına karışan Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla iddiaları yalanlamıştı. Ancak Çağla Şıkel'in Instagram'ın hikaye kısmında yaptığı son paylaşım kafa karıştırdı. Hadise'nin aşk yaşadığı dönem sevgilisi Kaan Yıldırım'a destek olmak amaçlı taktığı maske ile objektif karşısına geçen Şıkel'in o paylaşımı olay oldu. İşte detaylar...
15.07.2021 01:55
- Son Güncelleme: 15.07.2021 01:55
Ünlü şarkıcı Hadise, Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı dönem sevgilisinin ürettiği maskeler ile objektif karşısına geçerek oyuncuya destek olmuştu. Şimdi ise benzer bir hamle Çağla Şıkel'den geldi.
Adı Kaan Yıldırım'la aşk dedikodularına karışan ve sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayla iddiaları yalanlayan Çağla Şıkel, ünlü oyuncunun ürettiği maske ile objektif karşısına geçti.