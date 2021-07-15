İbrahim Tatlıses’in 43 yaş küçük sevgilisi aşka geldi! Gülçin Karakaya İbrahim Tatlıses’e bakın nasıl seslendi
İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisi aşka geldi! İbrahim Tatlıses ile uzun bir süredir birliktelik yaşayan Gülçin Karakaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Sevgilisi İbrahim Tatlıses'e kavuşan Karakaya, ünlü şarkıcı ile verdiği bir pozu Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı. Karakaya'nın paylaşımına düştüğü not ise 'Gülçin aşka geldi' dedirtti. Gülçin Karakaya'nın İbrahim Tatlıses'e bakın nasıl seslendi...
15.07.2021 01:14
- Son Güncelleme: 15.07.2021 01:14
İbo Show'da kendisinden 43 yaş küçük yardımcısı Gülçin Karakaya ile evlendiğini itiraf eden İbrahim Tatlıses, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Tatlıses, programın ardından yaptığı açıklamayla ise olayın perde arkasını anlatmıştı. Tatlıses, "Resmi nikâh yok, bizimki gönül evliliği" diyerek sözlerine açıklık getirmişti. Ünlü şarkıcı şimdi ise sevgilisi Gülçin Karakaya'nın paylaşımıyla gündeme geldi.
Sevgilisi İbrahim Tatlıses'e kavuşan Karakaya, ünlü şarkıcı ile verdiği bir pozu Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.
Gülçin Karakaya, kısa süre içinde gündem olan paylaşımına "Geldi gönlümün efendisi" notunu düştü. Karakaya için 'Gülçin aşka geldi' yorumları yapıldı.