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Haberler Magazin Kaan Yıldırım Hadise hakkında bir konuştu pir konuştu! 'Üstün çıplak fotoğraf koydun sanırım ayrılacağız' imasından sonra...

Kaan Yıldırım Hadise hakkında bir konuştu pir konuştu! 'Üstün çıplak fotoğraf koydun sanırım ayrılacağız' imasından sonra...

Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı son dönemin en çok konuşulan aşklarından biriydi. Sosyal medyada sık sık paylaşım yaparak ilişkilerini cümle aleme gösteren çift sürpriz bir şekilde yollarını ayırmıştı geçtiğimiz aylarda. Sonrasında işler daha daha sarpa sardı. Önce Kaan Yıldırım'ın adı Çağla Şıkel'le anıldı. Sonrasında Hadise'nin iş insanı Mehmet Dinçerler'le sevgili olduğu ortaya çıktı. Kaan Yıldırım şarkıcı Hadise ile biten ilişkisi sonrası ilk kez konuştu. İşte Kaan Yıldırım'ın o açıklaması.

23.08.2021 09:57 - Son Güncelleme: 23.08.2021 09:57
Kaan Yıldırım Hadise hakkında bir konuştu pir konuştu! ’Üstün çıplak fotoğraf koydun sanırım ayrılacağız’ imasından sonra...

Kaan Yıldırım aşkı başladığında nasıl gündeme bomba gibi düştüyse bitişi de öyle gündeme bomba gibi düştü. Daha öncede pek çok kez ayrılık yaşayan çift sonunda kesin ayrılık kararı almıştı. Ardından Kaan Yıldırım'ın adı Çağla Şıkel'le, Hadise'nin adı da Mehmet Dinçerler'le anıldı.

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Kaan Yıldırım Hadise hakkında bir konuştu pir konuştu! ’Üstün çıplak fotoğraf koydun sanırım ayrılacağız’ imasından sonra...

İlk hamle Kaan Yıldırım'dan geldi. Kaan Yıldırım'ın adı ünlü sunucu ve model Çağla Şıkel'le anıldı.

Kaan Yıldırım Hadise hakkında bir konuştu pir konuştu! ’Üstün çıplak fotoğraf koydun sanırım ayrılacağız’ imasından sonra...

NE OLMUŞTU?
Kaan Yıldırım'ın, Hadise ile yollarını ayırdıktan kısa bir süre sonra ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel'le yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.

Kaan Yıldırım Hadise hakkında bir konuştu pir konuştu! ’Üstün çıplak fotoğraf koydun sanırım ayrılacağız’ imasından sonra...

Çeşme'de bir mekanda samimi şekilde eğlenen ikilinin, daha önce de Alaçatı'da bir mekanda bir araya gelmesi, aşk söylentilerine neden olmuştu.

Kaan Yıldırım Hadise hakkında bir konuştu pir konuştu! ’Üstün çıplak fotoğraf koydun sanırım ayrılacağız’ imasından sonra...

Ancak ünlü model, "Ha bir de hayatımda biri olursa ben size söylerim" şeklinde bir paylaşım yaparak iddiaları yalanlamıştı.

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