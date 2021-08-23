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Haberler Magazin Burak Özçivit'ten eşi Fahriye Evcen'e büyük jest! Bodrum'daki 6 milyon TL'lik villa gitti yerine 15 milyonluk geldi

Burak Özçivit'ten eşi Fahriye Evcen'e büyük jest! Bodrum'daki 6 milyon TL'lik villa gitti yerine 15 milyonluk geldi

Burak Özçivit'ten eşi Fahriye Evcen'e büyük jest! Bodrum'daki 6 milyon TL'lik villa gitti yerine 15 milyonluk yeni villa geldi. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit Bodrum Gümüşlük'teki villasına kadar yaklaşan yangınla geçtiğimiz haftalarda gündemde yer almıştı. Eşi ve oğlu Karan ile yaklaşık 2 aydır Bodrum'da tatil yapan ve İstanbul'a döndüğü gün aldığı telefonla büyük bir şok yaşayan Özçivit, yangınlardan etkilenen eşi Fahriye Evcen'in Bodrum'daki evlerine gitmek istememesi üzerine harekete geçti. Eşinin korkusuyla kolları sıvayan Burak Özçivit, Bodrum Gündoğan'daki lüks siteden tam 15 milyon liraya yeni bir villa aldı. 2019 yılında Bodrum Gümüşlük'ten ev alan Burak - Fahriye çifti, bu yaz da tatil yaptıkları villa için 6 milyon TL ödemişti.

23.08.2021 09:42 - Son Güncelleme: 23.08.2021 15:14
Burak Özçivit’ten eşi Fahriye Evcen’e büyük jest! Bodrum’daki 6 milyon TL’lik villa gitti yerine 15 milyonluk geldi

6 MİLYON TL'LİK VİLLA GİTTİ YERİNE 15 MİLYONLUK GELDİ

Burak Özçivit'ten eşi Fahriye Evcen'e büyük jest! Bodrum'daki 6 milyon TL'lik villa gitti yerine 15 milyonluk geldi

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Burak Özçivit’ten eşi Fahriye Evcen’e büyük jest! Bodrum’daki 6 milyon TL’lik villa gitti yerine 15 milyonluk geldi

İKİNCİ KEZ 'EV'LENDİLER!

Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'daki Osman Bey rolüyle beğeni toplayan Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen, Bodrum'da ikinci kez 'ev'lendi!

Burak Özçivit’ten eşi Fahriye Evcen’e büyük jest! Bodrum’daki 6 milyon TL’lik villa gitti yerine 15 milyonluk geldi

Hatırlarsınız; Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan'la birlikte Bodrum'daki evlerinden İstanbul'a dönmüş; uçaktan indikten sonra evlerinin bulunduğu Gümüşlük'te orman yangını çıktığını öğrenmişlerdi. Özellikle Fahriye Evcen, orada olmamalarına rağmen psikolojik olarak yangından çok etkilendiğini söylemişti.

Burak Özçivit’ten eşi Fahriye Evcen’e büyük jest! Bodrum’daki 6 milyon TL’lik villa gitti yerine 15 milyonluk geldi

Sabah'ın haberine göre; yangın paniğinden sonra Evcen'in tekrar Bodrum'daki evlerine gitmeye gönlü elvermemiş.

Burak Özçivit’ten eşi Fahriye Evcen’e büyük jest! Bodrum’daki 6 milyon TL’lik villa gitti yerine 15 milyonluk geldi

Burak Özçivit'in de eşinin Bodrum'da evsiz kalmasına gönlü elvermemiş ve yeni bir villa satın almış. Özçivit, Bodrum Gündoğan'daki Armada Praxis adlı siteden aldığı villaya, tam 15 milyon lira ödemiş. Seneye tatillerini bu villada yapacaklarmış. Bu arada Gümüşlük'teki evlerini de satmamışlar.

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