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Haberler Magazin Kaan Urgancıoğlu'nun sevgilisi bakın kim çıktı sır gibi saklıyordu oda çok ünlü bir oyuncu! 6 yıl önce evliliğin eşiğinden dönmüşlerdi meğer...

Kaan Urgancıoğlu'nun sevgilisi bakın kim çıktı sır gibi saklıyordu oda çok ünlü bir oyuncu! 6 yıl önce evliliğin eşiğinden dönmüşlerdi meğer...

Kaan Urgancıoğlu'nun sevgilisi bakın kim çıktı sır gibi saklıyordu oda çok ünlü bir oyuncu! 6 yıl önce evliliğin eşiğinden dönmüşlerdi meğer hala birliktelermiş... Yargı'nın gözü pek Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun özel hayatı merak konusu oldu. Urgancıoğlu'nun magazin basınından uzak tuttuğu sevgilisi de ünlü bir oyuncu... Çift, Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Koba'ın düğününe birlikte katılmıştı, 2016 yılında ise evlilik planı yaptıkları bile ileri sürülmüştü. İşte Kaan Urgancıoğlu'nun sevgilisi...

31.01.2022 11:53 - Son Güncelleme: 31.01.2022 12:01
Kaan Urgancıoğlu’nun sevgilisi bakın kim çıktı sır gibi saklıyordu oda çok ünlü bir oyuncu! 6 yıl önce evliliğin eşiğinden dönmüşlerdi meğer...

SEVGİLİSİ DE OYUNCU

Kaan Urgancıoğlu'nun sevgilisi bakın kim çıktı sır gibi saklıyordu oda çok ünlü bir oyuncu! 6 yıl önce evliliğin eşiğinden dönmüşlerdi meğer hala birliktelermiş...

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Kaan Urgancıoğlu’nun sevgilisi bakın kim çıktı sır gibi saklıyordu oda çok ünlü bir oyuncu! 6 yıl önce evliliğin eşiğinden dönmüşlerdi meğer...

1981 yılında Aydın'da dünyaya gelen Kaan Urgancıoğlu, aslen İzmirlidir. İlk, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamlayan Urgancıoğlu, Marmara Üniversitesi'nde Sermaye Piyasası ve Borsa bölümünü bitirdi.

Kaan Urgancıoğlu’nun sevgilisi bakın kim çıktı sır gibi saklıyordu oda çok ünlü bir oyuncu! 6 yıl önce evliliğin eşiğinden dönmüşlerdi meğer...

Aşk hayatını göz önünde yaşamamayı tercih eden Urgancıoğlu'nun, kendisi gibi oyuncu Zeynep Oymak ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Kaan Urgancıoğlu'nun sevgilisi Zeynep Oymak'ın oyuncu olduğunu duyanlar şaşıp kaldı.

Kaan Urgancıoğlu’nun sevgilisi bakın kim çıktı sır gibi saklıyordu oda çok ünlü bir oyuncu! 6 yıl önce evliliğin eşiğinden dönmüşlerdi meğer...

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Kaan Urgancıoğlu’nun sevgilisi bakın kim çıktı sır gibi saklıyordu oda çok ünlü bir oyuncu! 6 yıl önce evliliğin eşiğinden dönmüşlerdi meğer...

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