Kaan Urgancıoğlu’nun sevgilisi bakın kim çıktı sır gibi saklıyordu oda çok ünlü bir oyuncu! 6 yıl önce evliliğin eşiğinden dönmüşlerdi meğer...

Aşk hayatını göz önünde yaşamamayı tercih eden Urgancıoğlu'nun, kendisi gibi oyuncu Zeynep Oymak ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Kaan Urgancıoğlu'nun sevgilisi Zeynep Oymak'ın oyuncu olduğunu duyanlar şaşıp kaldı.