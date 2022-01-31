Kaan Urgancıoğlu'nun sevgilisi bakın kim çıktı sır gibi saklıyordu oda çok ünlü bir oyuncu! 6 yıl önce evliliğin eşiğinden dönmüşlerdi meğer...
Kaan Urgancıoğlu'nun sevgilisi bakın kim çıktı sır gibi saklıyordu oda çok ünlü bir oyuncu! 6 yıl önce evliliğin eşiğinden dönmüşlerdi meğer hala birliktelermiş... Yargı'nın gözü pek Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun özel hayatı merak konusu oldu. Urgancıoğlu'nun magazin basınından uzak tuttuğu sevgilisi de ünlü bir oyuncu... Çift, Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Koba'ın düğününe birlikte katılmıştı, 2016 yılında ise evlilik planı yaptıkları bile ileri sürülmüştü. İşte Kaan Urgancıoğlu'nun sevgilisi...
31.01.2022 11:53
- Son Güncelleme: 31.01.2022 12:01
SEVGİLİSİ DE OYUNCU
Kaan Urgancıoğlu'nun sevgilisi bakın kim çıktı sır gibi saklıyordu oda çok ünlü bir oyuncu! 6 yıl önce evliliğin eşiğinden dönmüşlerdi meğer hala birliktelermiş...
1981 yılında Aydın'da dünyaya gelen Kaan Urgancıoğlu, aslen İzmirlidir. İlk, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamlayan Urgancıoğlu, Marmara Üniversitesi'nde Sermaye Piyasası ve Borsa bölümünü bitirdi.
İşte başta Kaan Urgancıoğlu'nun sevgilisi olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri...