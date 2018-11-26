Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural evlendi! Seçkin Piriler bu duruma ne diyecek?

KIVILCIM URAL İLE KAAN TANGÖZE'NİN MUTLU GÜNÜ

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ve bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Kıvılcam Ural, dün akşam İstanbul'da düzenlenen bir törenle dünyaevine girdi. Kıvılcım Ural gelinliğiyle kameralara poz verdi.

KAAN TANGÖZE İLE KIVILCIM URAL'IN DÜĞÜNÜ İZLE