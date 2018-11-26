Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural evlendi! Seçkin Piriler bu duruma ne diyecek?

Kaan Tangöze, 5 aylık hamile sevgilisi Kıvılcım Ural'la dün akşam dünyaevine girdi. Duman'ın solisti Kaan Tangöze, 6 yıllık eşi Seçkin Piriler ile olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Kaan ve Seçkin'in ayrılığının nedeni Kıvılcım Ural olarak gösterilmiş, ihanetin sonucunda da Kıvılcım Ural'ın hamile olduğu haberleri ortaya çıkmıştı. Dün akşam İstanbul'da düzenlenen bir törenle dünyaevine giren Kıvılcım - Kaan çifti, tüm gece kameralara poz verdi. Seçkin Piriler'in, eski eşi Kaan Tangöze'nin evliliği hakkında yorum yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

26 Kasım 2018 Pazartesi, 10:41:35 Güncelleme: 11:11:38
Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural evlendi! Seçkin Piriler bu duruma ne diyecek?

KIVILCIM URAL İLE KAAN TANGÖZE'NİN MUTLU GÜNÜ

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ve bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Kıvılcam Ural, dün akşam İstanbul'da düzenlenen bir törenle dünyaevine girdi. Kıvılcım Ural gelinliğiyle kameralara poz verdi.

KAAN TANGÖZE İLE KIVILCIM URAL'IN DÜĞÜNÜ İZLE

Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural evlendi! Seçkin Piriler bu duruma ne diyecek?

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, 5 aylık hamile sevgilisi Kıvılcım Ural ile dünyaevine girdi.

Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural evlendi! Seçkin Piriler bu duruma ne diyecek?

Evlilik töreninin öncesinde Kıvılcım Ural gelinliğiyle kameralara poz verdi. Nikahları kıyılan çift daha sonra müzik eşliğinde dans etti.

Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural evlendi! Seçkin Piriler bu duruma ne diyecek?

Mutlu çifti bu özel gününde yakın dostları yalnız bırakmadı. Törenden renkli kareler sosyal medyada paylaşıldı.

Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural evlendi! Seçkin Piriler bu duruma ne diyecek?

Tüm gözler olaylı bir şekilde boşanmaları gerçekleşen Seçkin Piriler'in, Kıvılcım Ural ile Kaan Tangöze evliliği hakkında yorum yapıp yapmayacağına çevrildi.

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