Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural evlendi! Seçkin Piriler bu duruma ne diyecek?
Kaan Tangöze, 5 aylık hamile sevgilisi Kıvılcım Ural'la dün akşam dünyaevine girdi. Duman'ın solisti Kaan Tangöze, 6 yıllık eşi Seçkin Piriler ile olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Kaan ve Seçkin'in ayrılığının nedeni Kıvılcım Ural olarak gösterilmiş, ihanetin sonucunda da Kıvılcım Ural'ın hamile olduğu haberleri ortaya çıkmıştı. Dün akşam İstanbul'da düzenlenen bir törenle dünyaevine giren Kıvılcım - Kaan çifti, tüm gece kameralara poz verdi. Seçkin Piriler'in, eski eşi Kaan Tangöze'nin evliliği hakkında yorum yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.
26 Kasım 2018 Pazartesi, 10:41:35 Güncelleme: 11:11:38
KIVILCIM URAL İLE KAAN TANGÖZE'NİN MUTLU GÜNÜ
Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ve bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Kıvılcam Ural, dün akşam İstanbul'da düzenlenen bir törenle dünyaevine girdi. Kıvılcım Ural gelinliğiyle kameralara poz verdi.
KAAN TANGÖZE İLE KIVILCIM URAL'IN DÜĞÜNÜ İZLE
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