Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo'dan dev yatırım! Madrid'de klinik açtı
Juventus'a transfer olan Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, yine adından söz ettirdi. Girişimci ruhunu her defasında gösteren Ronaldo, bu kez saç ekim işine girdi. Ronaldo Madrid'deki kliniğin açılışında, "Kellik Avrupa'da ve dünyada çok büyük bir sorun. İnsanların özgüvenlerini geliştirmelerine yardımcı olmak için bu işe girdik" dedi. Saç ekim işi hakkında uzun bir araştırma yapan Ronaldo'nun bu konuda uzman olan Türk doktorlarla anlaştığı bildirildi.
Geçen yıl İspanyol devi Real Madrid'den ayrılıp İtalyan devi Juventus'a transfer olan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, yine adından söz ettirdi... Girişimci ruhunu her defasında gösteren Ronaldo, bu kez saç ekim işine girdi. Geçtiğimiz günlerde Madrid'de klinik açan Ronaldo'nun, saç ekim merkezinin yüzde 50 hissesine sahip olduğu öğrenildi.
İŞTE ÜNLÜ İSİMLERİN YATIRIMLARI
Ozan Güven
Ozan Güven yatırım için rotayı Karadağ'a çevirdi. Ünlü oyuncu Ozan Güven, Avrupa Birliği'ne girmesi beklenen Karadağ'dan ev aldı. Güven böylece hem yatırım yapıp hem de Avrupa ülkelerine serbest dolaşım hakkı kazanacak. İddiaya göre, sahibi olduğu konutun değerinin en az üç katı artacağı için böyle bir yatırım yaptığı öğrenildi.
Barış Arduç
Barış Arduç, farklı bir alana göz kırptı! En son Elçin Sangu'yla birlikte 'Mutluluk Zamanı' filminde kamera karşısına geçen Barış Arduç, kazancını gıda sektörüne yatırmaya karar verdi. İstanbul'da bir mekanın işletmesine ortak olan Arduç, birçok işletmeciden de yeni sektörü için bilgiler alıyor.