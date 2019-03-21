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Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo'dan dev yatırım! Madrid'de klinik açtı

Juventus'a transfer olan Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, yine adından söz ettirdi. Girişimci ruhunu her defasında gösteren Ronaldo, bu kez saç ekim işine girdi. Ronaldo Madrid'deki kliniğin açılışında, "Kellik Avrupa'da ve dünyada çok büyük bir sorun. İnsanların özgüvenlerini geliştirmelerine yardımcı olmak için bu işe girdik" dedi. Saç ekim işi hakkında uzun bir araştırma yapan Ronaldo'nun bu konuda uzman olan Türk doktorlarla anlaştığı bildirildi.

21.03.2019 10:20 - Son Güncelleme: 21.03.2019 10:20
Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo'dan dev yatırım! Madrid'de klinik açtı

Geçen yıl İspanyol devi Real Madrid'den ayrılıp İtalyan devi Juventus'a transfer olan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, yine adından söz ettirdi... Girişimci ruhunu her defasında gösteren Ronaldo, bu kez saç ekim işine girdi. Geçtiğimiz günlerde Madrid'de klinik açan Ronaldo'nun, saç ekim merkezinin yüzde 50 hissesine sahip olduğu öğrenildi.

İŞTE ÜNLÜ İSİMLERİN YATIRIMLARI

Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo'dan dev yatırım! Madrid'de klinik açtı

Ozan Güven

Ozan Güven yatırım için rotayı Karadağ'a çevirdi. Ünlü oyuncu Ozan Güven, Avrupa Birliği'ne girmesi beklenen Karadağ'dan ev aldı. Güven böylece hem yatırım yapıp hem de Avrupa ülkelerine serbest dolaşım hakkı kazanacak. İddiaya göre, sahibi olduğu konutun değerinin en az üç katı artacağı için böyle bir yatırım yaptığı öğrenildi.

Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo'dan dev yatırım! Madrid'de klinik açtı

Ozan Güven

Oyunculuktan önce mağazasında ayakkabı satan Ozan Güven, bu mesleğinden vazgeçmedi. Güven'in farklı semtlerde ayakkabı mağazası var.

Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo'dan dev yatırım! Madrid'de klinik açtı

Barış Arduç

Barış Arduç, farklı bir alana göz kırptı! En son Elçin Sangu'yla birlikte 'Mutluluk Zamanı' filminde kamera karşısına geçen Barış Arduç, kazancını gıda sektörüne yatırmaya karar verdi. İstanbul'da bir mekanın işletmesine ortak olan Arduç, birçok işletmeciden de yeni sektörü için bilgiler alıyor.

Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo'dan dev yatırım! Madrid'de klinik açtı

Tuba Büyüküstün

Tuba Büyüküstün de ticarette hızlı olanlardan. Ünlü oyuncu anne ve babası ile birlikte kurduğu elektronik teknolojileri endüstriyel tartım sistemlerine yatırım yapıyor.

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