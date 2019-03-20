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Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin kardeşi ortaya çıktı!

Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Tahir karakteri ile gönüllere taht kurdu Ulaş Tuna Astepe. Deli Tahir'in, Nefes'e olan büyük aşkı, Vedat'a karşı verdikleri savaş izleyicileri ekran başına kilitledi. Gerek yakışıklılığı, gerek efendi duruşu ile örnek isimlerden biri. İrem Helvacıoğlu ile yakaladıkları müthiş uyuma ise diyecek söz yok. Tüm bu popülerliğe rağmen Ulaş Tuna Astepe özel hayatını sessiz sedasız yaşıyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Ulaş Tuna Astepe, bir kardeşi bulunuyor ve ailesindeki tek isim o. Annesi ve babasını kaybettiği bilinen Ulaş Tuna Astepe'nin kardeşi ve ünlülerin kardeşleri, meraklıların radarında...

20.03.2019 17:48 - Son Güncelleme: 20.03.2019 17:53
Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin kardeşi ortaya çıktı!

Sen Anlat Karadeniz dizisinin yıldızı Ulaş Tuna Astepe, öz kardeşiyle gündeme oturdu. İşte rekortmen dizi Sen Anlat Karadeniz'in başrol oyuncusu Ulaş Tuna Astepe ve kardeşi...

Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin kardeşi ortaya çıktı!

Son dönemde yer aldığı proje ile kariyerinin en parlak dönemlerinden biri yaşayan Aras Bulut İynemli, özel hayatını gözler önünde pek yaşamayanlardan.

Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin kardeşi ortaya çıktı!

Dizide vurdulu kırdılı bir kardeşlik sergileyen Aras Bulut İynemli'nin kardeşleri gerçekten bambaşka insanlar.

Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin kardeşi ortaya çıktı!

Aras Bulut İynemli'nin kendisi gibi oyuncu kardeşi Orçun İynemli'yi mutlaka duymuşsunuzdur. Peki ya ablası Yeşim İynemli'yi?

Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin kardeşi ortaya çıktı!

İŞTE ARAS BULUT İYNEMLİ'NİN ABLASI YEŞİM İYNEMLİ

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