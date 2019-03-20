Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin kardeşi ortaya çıktı!

Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Tahir karakteri ile gönüllere taht kurdu Ulaş Tuna Astepe. Deli Tahir'in, Nefes'e olan büyük aşkı, Vedat'a karşı verdikleri savaş izleyicileri ekran başına kilitledi. Gerek yakışıklılığı, gerek efendi duruşu ile örnek isimlerden biri. İrem Helvacıoğlu ile yakaladıkları müthiş uyuma ise diyecek söz yok. Tüm bu popülerliğe rağmen Ulaş Tuna Astepe özel hayatını sessiz sedasız yaşıyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Ulaş Tuna Astepe, bir kardeşi bulunuyor ve ailesindeki tek isim o. Annesi ve babasını kaybettiği bilinen Ulaş Tuna Astepe'nin kardeşi ve ünlülerin kardeşleri, meraklıların radarında...

20.03.2019 17:48 - Son Güncelleme: 20.03.2019 17:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





