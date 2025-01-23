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Justin Bieber ve Hailey Baldwin boşanıyor mu? Ayrılık bilmecesi çözüldü!

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, 2018 yılında model Hailey Baldwin ile dünyaevine girmişti. Jack Blues adını verdikleri bir çocukları olan ünlü çift son günlerde boşanacakları yönündeki haberlerle gündeme geldi. Bieber'ın son hamlesi ise "Justin Bieber ve Hailey Baldwin boşanıyor mu?" sorusuna yanıt oldu.

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Giriş Tarihi :23 Ocak 2025 , 08:43 Güncelleme Tarihi :23 Ocak 2025 , 08:43
Justin Bieber ve Hailey Baldwin boşanıyor mu? Ayrılık bilmecesi çözüldü!

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, 2018 yılında model Hailey Baldwin ile evlendi. Ünlü çiftin bu evlilikten Jack Blues ismini verdikleri bir çocuğu oldu.

Justin Bieber ve Hailey Baldwin boşanıyor mu? Ayrılık bilmecesi çözüldü!

Ancak geçen günlerde Justin Bieber, eşini sosyal medyada takipten çıkardı iddiası magazin gündeminde konuşulmaya başlandı.

Justin Bieber ve Hailey Baldwin boşanıyor mu? Ayrılık bilmecesi çözüldü!

Bu sürpriz hamle sonrası "Justin Bieber ve Hailey Baldwin boşanıyor mu?" sorusu akıllara geldi.

Justin Bieber ve Hailey Baldwin boşanıyor mu? Ayrılık bilmecesi çözüldü!

Ayrılık iddiaları sonrası ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabının çalındığını ve bunu kendisinin değil hesabına erişen bir başka kişinin yaptığını öne sürdü.

Justin Bieber ve Hailey Baldwin boşanıyor mu? Ayrılık bilmecesi çözüldü!

SÜRPRİZ PAYLAŞIM

Tüm bunlar yaşanırken ünlü şarkıcıdan sürpriz bir paylaşım geldi. Justin Bieber, eşi Hailey ile Aspen tatilinden romantik pozlarını Instagram hesabından paylaştı.

Justin Bieber ve Hailey Baldwin boşanıyor mu? Ayrılık bilmecesi çözüldü!

Çift, aşk pozlarıyla birlikte ayrılık haberlerine yanıt vermiş oldu.

Justin Bieber ve Hailey Baldwin boşanıyor mu? Ayrılık bilmecesi çözüldü!

Diğer yandan Hailey Bieber da kendi sosyal medya hesabından Justin Bieber'ın bir fotoğrafını paylaşarak boşanma iddialarına noktayı koydu.