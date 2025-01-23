Justin Bieber ve Hailey Baldwin boşanıyor mu? Ayrılık bilmecesi çözüldü!

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, 2018 yılında model Hailey Baldwin ile evlendi. Ünlü çiftin bu evlilikten Jack Blues ismini verdikleri bir çocuğu oldu.

Ancak geçen günlerde Justin Bieber, eşini sosyal medyada takipten çıkardı iddiası magazin gündeminde konuşulmaya başlandı.

Bu sürpriz hamle sonrası "Justin Bieber ve Hailey Baldwin boşanıyor mu?" sorusu akıllara geldi.

Ayrılık iddiaları sonrası ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabının çalındığını ve bunu kendisinin değil hesabına erişen bir başka kişinin yaptığını öne sürdü.