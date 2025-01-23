Banu Alkan beyin kanaması mı geçirdi? Yeşilçam’ın Afrodit’i hastaneye kaldırıldı! İşte son sağlık durumu

Yeşilçam'ın Afrodit lakaplı yıldızı Banu Alkan, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.
Ünlü oyuncu son olarak sağlık durumuyla gündeme geldi. Alkan, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldı.
Ünlü oyuncunun sağlık durumu ise takipçilerini endişelendirdi. Özellikle beyin kanaması geçirdiği yönündeki iddialar, sevenlerini korkuttu.
Banu Alkan'ın sağlık durumuna dair iddialar sürerken Onur Akay sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.
Akay, şu ifadeleri kullandı: "Yeşilçam'ın efsanelerinden değerli sinema sanatçımız Banu Alkan ile ilgili sosyal medyada beyin kanaması geçirdiğine dair paylaşımlar yapılıyor. Evet, hastaneye kaldırıldığı doğru.
Banu abla ile telefonda konuştum. Şu an çok şükür sağlık durumu çok iyi ama hastanede tedavi gördü. Yüksek tansiyon ve yüksek şekerden dolayı fenalaştı. İnatçı olan tansiyonu doktorlar da kontrol altına almakta zorlandı. Aynı zamanda şeker hastası olduğu için yüksek şeker de olunca büyük bir tehlike atlattı. Doktorlar uçağa binmesini yasakladı"
Akay'ın açıklamasıyla Banu Alkan hayranlarının içine su serperken ünlü oyuncunun yaşı da merak konusu oldu.
İşte Banu Alkan başta olmak üzere ünlülerin yaşları...
BANU ALKAN
1 Nisan 1958 (66 yaşında)
EDİZ HUN
Kasım 1940 (84 yaşında)
AYDAN ŞENER
1 Mart 1963 (61 yaşında)