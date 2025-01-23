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Banu Alkan beyin kanaması mı geçirdi? Yeşilçam'ın Afrodit'i hastaneye kaldırıldı! İşte son sağlık durumu

Yeşilçam'ın Afrodit'i olarak hafızalara kazınan Banu Alkan, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldı. Bununla birlikte sosyal medyada ünlü oyuncunun beyin kanaması geçirdiği yönünde iddialar ortaya atıldı. Söz konusu iddialar Alkan'ın sevenlerini korkuturken oyuncunun sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. İşte Banu Alkan'ın sağlık durumu...

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Giriş Tarihi :23 Ocak 2025 , 09:09 Güncelleme Tarihi :23 Ocak 2025 , 09:09
Banu Alkan beyin kanaması mı geçirdi? Yeşilçam’ın Afrodit’i hastaneye kaldırıldı! İşte son sağlık durumu

Yeşilçam'ın Afrodit lakaplı yıldızı Banu Alkan, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.

Banu Alkan beyin kanaması mı geçirdi? Yeşilçam’ın Afrodit’i hastaneye kaldırıldı! İşte son sağlık durumu

Ünlü oyuncu son olarak sağlık durumuyla gündeme geldi. Alkan, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldı.

Banu Alkan beyin kanaması mı geçirdi? Yeşilçam’ın Afrodit’i hastaneye kaldırıldı! İşte son sağlık durumu

Ünlü oyuncunun sağlık durumu ise takipçilerini endişelendirdi. Özellikle beyin kanaması geçirdiği yönündeki iddialar, sevenlerini korkuttu.

Banu Alkan beyin kanaması mı geçirdi? Yeşilçam’ın Afrodit’i hastaneye kaldırıldı! İşte son sağlık durumu

Banu Alkan'ın sağlık durumuna dair iddialar sürerken Onur Akay sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Banu Alkan beyin kanaması mı geçirdi? Yeşilçam’ın Afrodit’i hastaneye kaldırıldı! İşte son sağlık durumu

Akay, şu ifadeleri kullandı: "Yeşilçam'ın efsanelerinden değerli sinema sanatçımız Banu Alkan ile ilgili sosyal medyada beyin kanaması geçirdiğine dair paylaşımlar yapılıyor. Evet, hastaneye kaldırıldığı doğru.

Banu Alkan beyin kanaması mı geçirdi? Yeşilçam’ın Afrodit’i hastaneye kaldırıldı! İşte son sağlık durumu

Banu abla ile telefonda konuştum. Şu an çok şükür sağlık durumu çok iyi ama hastanede tedavi gördü. Yüksek tansiyon ve yüksek şekerden dolayı fenalaştı. İnatçı olan tansiyonu doktorlar da kontrol altına almakta zorlandı. Aynı zamanda şeker hastası olduğu için yüksek şeker de olunca büyük bir tehlike atlattı. Doktorlar uçağa binmesini yasakladı"

Banu Alkan beyin kanaması mı geçirdi? Yeşilçam’ın Afrodit’i hastaneye kaldırıldı! İşte son sağlık durumu

Akay'ın açıklamasıyla Banu Alkan hayranlarının içine su serperken ünlü oyuncunun yaşı da merak konusu oldu.

İşte Banu Alkan başta olmak üzere ünlülerin yaşları...

Banu Alkan beyin kanaması mı geçirdi? Yeşilçam’ın Afrodit’i hastaneye kaldırıldı! İşte son sağlık durumu

BANU ALKAN

1 Nisan 1958 (66 yaşında)

Banu Alkan beyin kanaması mı geçirdi? Yeşilçam’ın Afrodit’i hastaneye kaldırıldı! İşte son sağlık durumu

EDİZ HUN

Kasım 1940 (84 yaşında)

Banu Alkan beyin kanaması mı geçirdi? Yeşilçam’ın Afrodit’i hastaneye kaldırıldı! İşte son sağlık durumu

AYDAN ŞENER

1 Mart 1963 (61 yaşında)

Banu Alkan beyin kanaması mı geçirdi? Yeşilçam’ın Afrodit’i hastaneye kaldırıldı! İşte son sağlık durumu

GÜLŞEN BUBİKOĞLU

5 Aralık 1954 (70 yaşında)

Banu Alkan beyin kanaması mı geçirdi? Yeşilçam’ın Afrodit’i hastaneye kaldırıldı! İşte son sağlık durumu

KADİR İNANIR

15 Nisan 1949 (75 yaşında)

Banu Alkan beyin kanaması mı geçirdi? Yeşilçam’ın Afrodit’i hastaneye kaldırıldı! İşte son sağlık durumu

HÜLYA KOÇYİĞİT

12 Aralık 1947 (77 yaşında)

Banu Alkan beyin kanaması mı geçirdi? Yeşilçam’ın Afrodit’i hastaneye kaldırıldı! İşte son sağlık durumu

TÜRKAN ŞORAY

28 Haziran 1945 (79 yaşında)

Banu Alkan beyin kanaması mı geçirdi? Yeşilçam’ın Afrodit’i hastaneye kaldırıldı! İşte son sağlık durumu

FİLİZ AKIN

2 Ocak 1943 (82 yaşında)

Banu Alkan beyin kanaması mı geçirdi? Yeşilçam’ın Afrodit’i hastaneye kaldırıldı! İşte son sağlık durumu

ŞENER ŞEN

26 Aralık 1941 (83 yaşında)

Banu Alkan beyin kanaması mı geçirdi? Yeşilçam’ın Afrodit’i hastaneye kaldırıldı! İşte son sağlık durumu

NAZAN SAATÇİ

1958 (67 yaşında)

Not: Fotoğraflar ajanslar ve sosyal medyadan alınmıştır.