Johnny Depp ve Amber Heard'ün mahkemesinde kirli çamaşırlar ayyuka çıktı! Yatağa kim tuvaletini yaptı o firma da işin içinde
Johnny Depp ve uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Amber Heard arasındaki davada sular durulmuyor. Şimdilerde birbirilerine açtıkları iftira davaları görülen ve duruşmaları canlı olarak yayınlanan Depp ve Heard'ün ve tanıkların verdikleri ifadeleri akıl tutulması yaratan cinsten. Şiddet iddialarından, yatağı pislemelerine kadar pek çok skandalları ortaya çıkan eski çiftin anlattıkları akla adeta dizi film senaryosu gibi.
Hollywood'un ünlü isimleri Johnny Depp ve Amber Heard arasındaki dava kızıştı. Johnny Depp mahkemede kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Amber Heard'ün kendisine şiddet uyguladığını öne sürdü. Depp ayrıca Heard'ün düğünlerinde bile uyuşturucu kullandığını belirtirken, mağdur olduğunu ifade etti, yaşadıklarını anlattı.
100 MİLYON DOLARLIK DAVA
Ünlü aktör, eski eşi Heard'e 2018'de The Washington Post'ta yazdığı makale nedeniyle 50 milyon dolarlık bir iftira davası açmıştı. Makalede, Amber Heard istismara maruz kaldığını öne sürmüştü.
Heard de bu hamleye yanıt olarak Johnny Depp'e karşı 100 milyon dolarlık bir iftira davası açtı. İkili, ABD Virginia'da görülen davada özel hayatının bütün ayrıntılarını anlatmak durumunda kalmıştı.
"AMBER BU ÜRÜNÜ KULLANIYORDU"
Aktrisin avukatı Elaine Bredehoft, bahsi geçen davada Heard'ün Johnny Depp'le ilişkisi boyunca yüzündeki morlukları gizleyebilmek için 2016'da ünlü bir markanın kozmetik ürününü kullanmak zorunda kaldığını öne sürmüştü.
Amber Heard'ün avukatı, markanın ismini özel olarak belirtmese de makyaj ürününü jüri üyelerine göstermişti.
MARKADAN AÇIKLAMA GELDİ
Yaşananların ardından marka, resmi TikTok hesabında kısa bir video yayımlandı. Makyaj malzemeleri üreten şirket perşembe günü, Heard'ün iddiasını çürütmek için 15 saniyelik bir video paylaştı. Gönderide, "Bunu bizden siz istediniz" ifadesi kullanılırken, kozmetik ürününün 2017'de piyasaya sürüldüğü ortaya çıktı.
Depp ve Heard'ün mahkeme salonundaki bir fotoğrafının yer aldığı videonun üstüne "Dikkat edin: İstismar iddiası 2014-2016 civarında gündeme gelmişti, 2016'da boşanmışlardı, makyaj paletinin çıkış tarihiyse: Aralık 2017" şeklinde not düşüldü.
Marka videonun yorum kısmında ise "Davanın gerçeklerini sağlamak için buradayız" ifadelere yer verdi. Amber Heard cephesinden henüz konuyla ilgili açıklama gelmedi.