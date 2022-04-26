RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Kenan İmirzalıoğlu'nu sırtından vuran dostuydu... Ezel'in Kerpeten Ali'sinden yıllar sonra bomba itiraf! Barış Falay meğer bir yıl sonra...

Kenan İmirzalıoğlu'nu sırtından vuran dostuydu... Ezel'in Kerpeten Ali'sinden yıllar sonra bomba itiraf! Barış Falay meğer bir yıl sonra...

Kenan İmirzalıoğlu'nu sırtından vuran dostuydu... Ezel'in Kerpeten Ali'sinden yıllar sonra bomba bir itiraf geldi. Ezel'in Kerpeten Ali'si 12 yıl sonra dikkat çeken bir itirafta bulundu. Müziğinden dizide oynayan karakterlere kadar hafızalarda yer edinen ve 7'den 70'e herkesin yakından bildiği Ezel dizisinde Kerpeten Ali karakteri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Barış Falay, bakın neler söyledi.

26.04.2022 09:29 - Son Güncelleme: 26.04.2022 09:29
Kenan İmirzalıoğlu’nu sırtından vuran dostuydu... Ezel’in Kerpeten Ali’sinden yıllar sonra bomba itiraf! Barış Falay meğer bir yıl sonra...

Kenan İmirzalıoğlu'nu sırtından vuran dostuydu... Ezel'in Kerpeten Ali'sinden yıllar sonra bomba itiraf! Barış Falay meğer bir yıl sonra senaryoyu kabul etmiş...

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Kenan İmirzalıoğlu’nu sırtından vuran dostuydu... Ezel’in Kerpeten Ali’sinden yıllar sonra bomba itiraf! Barış Falay meğer bir yıl sonra...

Tuncel Kurtiz, Kenan İmirzalıoğlu ve Cansu Dere gibi isimlerin kadrosunda olduğu Ezel dizisi unutulmuyor. Dizinin sevenleri diziye dair yıllar geçse de her detayı takip ederken dizide Kerpeten Ali'yi canlandıran Barış Falay, Yargı dizisinde 'Eren' karakterine hayat veren Uğur Aslan'ın sunduğu 'Afara' programına konuk olup itiraflarda bulundu.

Kenan İmirzalıoğlu’nu sırtından vuran dostuydu... Ezel’in Kerpeten Ali’sinden yıllar sonra bomba itiraf! Barış Falay meğer bir yıl sonra...

Ezel'in Kerpeten Ali'si Barış Falay, "Ezel teklif edildiğinde ben senaryoyu okumadım bile. Teşekkür ederim kalsın, ben almayacağım dedim" diyerek herkesi şaşırttı.

Kenan İmirzalıoğlu’nu sırtından vuran dostuydu... Ezel’in Kerpeten Ali’sinden yıllar sonra bomba itiraf! Barış Falay meğer bir yıl sonra...

"AYIP OLUYOR DENİYOR"

Senaryosunu bile okumadan Kerpeten Ali rolünü reddettiğini dile getiren Falay'a yeniden teklif götürüldüğü ortaya çıktı. Falay durumu şu sözlerle açıkladı:

Kenan İmirzalıoğlu’nu sırtından vuran dostuydu... Ezel’in Kerpeten Ali’sinden yıllar sonra bomba itiraf! Barış Falay meğer bir yıl sonra...

"Şansa o yıl çekilmedi Ezel. İkinci yıl tekrar teklif edildi. Ayıp oluyor deniyor. Ben de sektörü bilmiyorum. Bir okuyayım ayıp olmasın bari dedim. Okurken Esra (Ronabar) içerideydi, seslendim. Dedim eyvah... O kadar mı iyi dedi. Bu iş tutmazsa bir daha dizi senaryosu okumam dedim."

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