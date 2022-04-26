Kenan İmirzalıoğlu’nu sırtından vuran dostuydu... Ezel’in Kerpeten Ali’sinden yıllar sonra bomba itiraf! Barış Falay meğer bir yıl sonra...

"Şansa o yıl çekilmedi Ezel. İkinci yıl tekrar teklif edildi. Ayıp oluyor deniyor. Ben de sektörü bilmiyorum. Bir okuyayım ayıp olmasın bari dedim. Okurken Esra (Ronabar) içerideydi, seslendim. Dedim eyvah... O kadar mı iyi dedi. Bu iş tutmazsa bir daha dizi senaryosu okumam dedim."