Kenan İmirzalıoğlu'nu sırtından vuran dostuydu... Ezel'in Kerpeten Ali'sinden yıllar sonra bomba itiraf! Barış Falay meğer bir yıl sonra...
Kenan İmirzalıoğlu'nu sırtından vuran dostuydu... Ezel'in Kerpeten Ali'sinden yıllar sonra bomba bir itiraf geldi. Ezel'in Kerpeten Ali'si 12 yıl sonra dikkat çeken bir itirafta bulundu. Müziğinden dizide oynayan karakterlere kadar hafızalarda yer edinen ve 7'den 70'e herkesin yakından bildiği Ezel dizisinde Kerpeten Ali karakteri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Barış Falay, bakın neler söyledi.
26.04.2022 09:29 - Son Güncelleme: 26.04.2022 09:29
Kenan İmirzalıoğlu'nu sırtından vuran dostuydu... Ezel'in Kerpeten Ali'sinden yıllar sonra bomba itiraf! Barış Falay meğer bir yıl sonra senaryoyu kabul etmiş...
Tuncel Kurtiz, Kenan İmirzalıoğlu ve Cansu Dere gibi isimlerin kadrosunda olduğu Ezel dizisi unutulmuyor. Dizinin sevenleri diziye dair yıllar geçse de her detayı takip ederken dizide Kerpeten Ali'yi canlandıran Barış Falay, Yargı dizisinde 'Eren' karakterine hayat veren Uğur Aslan'ın sunduğu 'Afara' programına konuk olup itiraflarda bulundu.