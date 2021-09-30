Jennifer Lopez ve sevgilisi Ben Affleck liseli aşıklar gibi sokaklarda dudak dudağa! Etiket skandalıyla gündeme olan Lopez...
Son dönemde 17 yıllık aşkı Ben Affleck'le barışmasıyla gündemden düşmeyen 52 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez şu sıralar aşk sarhoşu. 170 milyonu aşkın takipçili Instagram hesabında yaptığı her paylaşım olarak yaratan Jennifer Lopez, bu kez büyük aşkı Ben Affleck'le sokaklarda dudak dudağa yakalandı. Daha önce ilişkileri hakkında pek konuşmayan çift artık dosta düşmana ilişkilerini gösteriyor.
30.09.2021 15:33
- Son Güncelleme: 30.09.2021 15:35
17 yıl sonra yeniden aşk yaşamaya başlayan Jennifer Lopez ile Ben Affleck, New York sokaklarında objektiflere yansıdı. Bir ara romantik anlar yaşayan ikili, etraftaki bakışlara aldırış etmeden birbirlerini öpücüklere boğdu.
Son günlerde magazin dünyasının en çok konuşulan aşıkları Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck (49) ile şarkıcı Jennifer Lopez (52), 17 yıl sonra yeniden alevlenen birlikteliklerini artık kimseden gizlemiyor.
Sohbet eden ünlü çift, bir ara romantik anlar yaşadı. Etraftaki meraklı bakışlara aldırış etmeyen Ben Affleck ile Jennifer Lopez, birbirlerini öpücüklere boğdu.