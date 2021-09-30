Vav TV İzle
Haberler Magazin Masterchef 2021 Emre bakın kim çıktı Hasan'la gırtlak gırtlağa gelmişti! Emre Büber eşi çocuğu merak edilirken meğer...

Masterchef 2021 Emre bakın kim çıktı Hasan'la gırtlak gırtlağa gelmişti! Emre Büber eşi çocuğu merak edilirken meğer...

Masterchef'te çıktığı günden bu yana en çok araştırılan isimlerin başında geliyor Emre Büber. Aslen Konyalı olan Emre Büber, Avusturya doğumlu. Hasan Biltekin ile 'horoz' kavgasına tutuşan Emre Büber hakkında merak edilen pek çok detay var. Aksanıyla herkesin sempatisini kazanan Emre Büber hakkında çocuğu, kimdir, evli mi, aslen nereli, kaç yaşında, eşi kim gibi soruların yanıtları haliyle herkes tarafından günün en çok aranılan konularının başında geldi. Peki Masterchef Emre Büber kim çıktı dersiniz? Emre Büber'in kariyerin dünya çapında attığı adımlar bile var. İşte tüm detaylar...

30.09.2021 15:21 - Son Güncelleme: 30.09.2021 15:21
Masterchef 2021 Emre bakın kim çıktı Hasan’la gırtlak gırtlağa gelmişti! Emre Büber eşi çocuğu merak edilirken meğer...

MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan son bölümünde Emre ile Hasan arasında gerginlik çıktı. Emre'nin "Horozu çok olan köyün sabahı geç olur" sözlerini duyan Hasan çılgına dönünce ortalık karıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Masterchef 2021 Emre bakın kim çıktı Hasan’la gırtlak gırtlağa gelmişti! Emre Büber eşi çocuğu merak edilirken meğer...

HASAN VE EMRE ARASINDA GERİLİM ARTTI
Takımlarda dokunulmazlık heyecanı yaşanırken Hasan ve Emre arasında tansiyon yükseldi. Balkon alanında Emre'nin "Horozu çok olan köyün sabahı geç olur" sözlerini duyan Hasan çılgına döndü.

Masterchef 2021 Emre bakın kim çıktı Hasan’la gırtlak gırtlağa gelmişti! Emre Büber eşi çocuğu merak edilirken meğer...

Sinirlerine hakim olamayan Hasan "O nasıl laf" diyerek Emre'ye bağırdı. Kısa sürede tansiyonun yükseldiği tartışmada araya giren diğer yarışmacılar ikili sakinleştirdi.

Masterchef 2021 Emre bakın kim çıktı Hasan’la gırtlak gırtlağa gelmişti! Emre Büber eşi çocuğu merak edilirken meğer...

Daha sonra atasözü hakkında açıklama yapan Emre, Hasan ile konuşarak sorunu çözdüklerini söyledi.

Masterchef 2021 Emre bakın kim çıktı Hasan’la gırtlak gırtlağa gelmişti! Emre Büber eşi çocuğu merak edilirken meğer...

Masterchef'in en iddialı isimlerinden biri olan Emre Büber değişik konuşma tarzıyla dikkatleri çekti. Kısa süre sonra yarışmacının yurt dışında uzun süre zaman geçirdiği ortaya çıktı. Peki Emre Büber kimdir, nereli, nerede yaşıyor, kaç yaşında evli mi, çocuğu var mı, ne mezunu?

SON DAKİKA