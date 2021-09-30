Masterchef 2021 Emre bakın kim çıktı Hasan'la gırtlak gırtlağa gelmişti! Emre Büber eşi çocuğu merak edilirken meğer...
Masterchef'te çıktığı günden bu yana en çok araştırılan isimlerin başında geliyor Emre Büber. Aslen Konyalı olan Emre Büber, Avusturya doğumlu. Hasan Biltekin ile 'horoz' kavgasına tutuşan Emre Büber hakkında merak edilen pek çok detay var. Aksanıyla herkesin sempatisini kazanan Emre Büber hakkında çocuğu, kimdir, evli mi, aslen nereli, kaç yaşında, eşi kim gibi soruların yanıtları haliyle herkes tarafından günün en çok aranılan konularının başında geldi. Peki Masterchef Emre Büber kim çıktı dersiniz? Emre Büber'in kariyerin dünya çapında attığı adımlar bile var. İşte tüm detaylar...
30.09.2021 15:21
- Son Güncelleme: 30.09.2021 15:21
MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan son bölümünde Emre ile Hasan arasında gerginlik çıktı. Emre'nin "Horozu çok olan köyün sabahı geç olur" sözlerini duyan Hasan çılgına dönünce ortalık karıştı.
Masterchef'in en iddialı isimlerinden biri olan Emre Büber değişik konuşma tarzıyla dikkatleri çekti. Kısa süre sonra yarışmacının yurt dışında uzun süre zaman geçirdiği ortaya çıktı. Peki Emre Büber kimdir, nereli, nerede yaşıyor, kaç yaşında evli mi, çocuğu var mı, ne mezunu?