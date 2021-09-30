Masterchef 2021 Emre bakın kim çıktı Hasan’la gırtlak gırtlağa gelmişti! Emre Büber eşi çocuğu merak edilirken meğer...

Masterchef'in en iddialı isimlerinden biri olan Emre Büber değişik konuşma tarzıyla dikkatleri çekti. Kısa süre sonra yarışmacının yurt dışında uzun süre zaman geçirdiği ortaya çıktı. Peki Emre Büber kimdir, nereli, nerede yaşıyor, kaç yaşında evli mi, çocuğu var mı, ne mezunu?

