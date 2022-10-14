Jennifer Lopez esnerken frikik vermişti... Balkon faciasının ardından olay kare! Görenler dönüp bir daha baktı bu kez de göğüslerini...
Jennifer Lopez esnerken frikik vermişti... Balkon faciasının ardından olay kare! Görenler dönüp bir daha baktı. Jennifer Lopez ve büyük aşkı Ben Affleck, Las Vegas'ta sürpriz bir şekilde evlendi. 'Tam istedikleri' gibi bir evlilik yaptıklarını açıklayan Lopez ve Affleck'in aralarına kara kedi girdiği iddia edilmişti. Sonrasında bir cenazeye katılan Lopez'in derin dekoltesi çok eleştirilmişti. Hala cenaze için gittikleri Miami'de olan ünlü çiftten JLo kaldıkları otelin balkonun esnerken kameralara takıldı. Frikik verdiği anlarla gündeme gelen JLo Instagram'dan paylaştığı dekolteli bir fotoğraf karesi ile adından söz ettirdi.
14.10.2022 10:03 - Son Güncelleme: 14.10.2022 10:03
Jennifer Lopez esnerken frikik vermişti... Balkon faciasının ardından olay kare! Görenler dönüp bir daha baktı...
Bir dönem magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olarak gösterilen, şarkıcı Jennifer Lopez ile aktör Ben Affleck 2002 yılında nişanlanmışlardı.
Geçtiğimiz hafta çifte yakın birçok kaynak 'cicim aylarını' bitiren ve Los Angeles'taki evlerine yerleşen Bennifer'ın 'peri masalı' olarak adlandırılan aşklarında sorun yaşamaya başladıklarını bildirdi. İsimleri paylaşılmayan kaynaklardan biri, her ikisi de yoğun kariyerleriyle ve çocuklarını birbirlerine alıştırmanın stresiyle mücadele eden çiftle ilgili; "İş ve ebeveynlik eziyetine geri döndüler. Gerçeklik devreye girdi" ifadelerini kullandı.