Jennifer Lopez esnerken frikik vermişti... Balkon faciasının ardından olay kare! Görenler dönüp bir daha baktı bu kez de göğüslerini...

"BEN, AŞKTAN KÖR OLMUŞTU"

Bir diğeri ise Affleck'in Lopez'le kısa süre önce ettiği bir kavgadan sonra sinirle dışarı çıktığını söyleyerek; "Evlilik mutluluğu mu? Daha çok evlilik kargaşası gibi!" diye ekledi. İkilinin durmadan kavga ettiğini söyleyen kaynak; şu ifadeleri kullandı: