İzzet Çapa: Şeyma Subaşı toplumsal yozlaşmanın en büyük figürü

90'lardan beri işletmecilik yapıyorsunuz; eğlence sektörü nasıl bir değişim geçirdi?

Dünyada eğlence sektörüne en çok zaman ayıran üç ülkeden biriyiz. Sektöre başladığım dönemden bugüne kadar eğlence hayatı büyük dönüşüm geçirdi. Ama dönüşüm iyi yönde olmadı çünkü yanlış ellere düştü işletmecilik. Eskiden köklü aileler yapardı işletmeciliği; şimdi çoğunlukla çantacılar yapıyor. Çantacılar diye tabir ettiğim kişiler, kaliteyi çok düşürdü. Sektörü de kirlettiler. Aileler gitmiyor zaten onların mekanlarına. Freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağıya gidiyor sektör bunlar yüzünden. Şimdi bir de ödül törenleri çıktı başımıza. Parayı bastıran ödülü alır hale geldi. Sonra da ödüllü yer diye insanları kandırıyorlar.