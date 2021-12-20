İzzet Altınmeşe oğlunu kaybetmişti acı detay ortaya çıktı! Cenaze detayları belli olan Ali Murat Altunmeşe meğer...
İzzet Altınmeşe oğlunu kaybetmişti acı detay ortaya çıktı! Cenaze detayları belli olan Ali Murat Altunmeşe'nin psikolojik sıkıntıları olduğu ileri sürüldü. Türkücü İzzet Altınmeşe'nin oyuncu iki oğlundan büyük olan Ali Murat Altınmeşe'den önceki gün kahreden haber geldi. İzzet Altınmeşe'nin 42 yaşındaki oğlu Ali Murat Altunmeşe 11. kattan düşerek hayatını kaybetti. Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay duyanları üzdü. Ailenin yakını açıklamasında bakın neler paylaştı...
20.12.2021 12:16
- Son Güncelleme: 20.12.2021 12:26
İzzet Altınmeşe oğlunu kaybetmişti acı detay ortaya çıktı! Cenaze detayları belli olan Ali Murat Altunmeşe'nin psikolojik problemler yaşadığı ileri sürüldü. İşte detaylar...
Ünlü türkücü İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altunmeşe'nin ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Ali Murat Altunmeşe'nin ölüm haberi yakınlarını kahretti.
Son olarak Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde rol alan Ali Murat Altunmeşe, dayısının evinde 11. kattan düşerek yaşamını yitirdi.