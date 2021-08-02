İzleyiciyi şaşırtan gerçek! Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan ve Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin arasında...

Kalp Yarası'nın başrolleri Yağmur Tanrısevsin ve Gökhan Alkan hakkında her detay araştırılıyor. Son yılların sevilen iki yüzünü bir araya getiren Kalp Yarası'nın reytinglerde zirveye oturmasının ardından ikili hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği şey boy farkı oldu. İşte başta Yağmur Tanrısevsin ve Gökhan Alkan olmak üzere ünlülerin boyları.