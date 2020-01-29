İzel'den Sinan Akçıl hakkında şok sözler: Onun bana gel demesi yeter... Eski sevgililer yeniden bir arada!
İzel ve Sinan Akçıl tam 17 yıl önce büyük bir aşk yaşamış ancak bu ilişkinin sonu ayrılıkla sonuçlanmıştı. Bir döneme damga vuran, sesi ve şarkı sözleriyle 7'den 70'e herkesin dinlediği şarkıcı İzel, eski sevgilisi Sinan Akçıl ile yıllar sonra aynı projede buluştu. İzel, eski sevgilisi Sinan Akçıl'ın proje albümüne destek verdi. İzel, Akçıl'la seslendireceği "Kararsızım" şarkısının kayıtları için önceki gün stüdyoya girdi. Basın mensuplarına Akçıl'la birlikte poz veren 50 yaşındaki İzel, Sinan Akçıl'ın projesi için ameliyatını ertelediğini söyledi. İzel, 13 yıl önce verdiği bir röportajda "Kendisinden 10 yaş küçük müzisyen sevgilisi Sinan Akçıl'dan ilk kez bahseden İzel, "Küçük sevgili, insanı taptaze hissettiriyor" demişti. İşte İzel'in eski sevgilisi Sinan Akçıl hakkında sözleri...
29.01.2020 12:54
- Son Güncelleme: 29.01.2020 12:54
Sinan Akçıl ve eski sevgilisi İzel yıllar sonra yeniden bir araya geldi. İzel, eski sevgilisi Sinan Akçıl'ın proje albümüne destek verdi. İzel, Akçıl'la seslendireceği "Kararsızım" şarkısının kayıtları için önceki gün stüdyoya girdi.
"BANA GEL DESİN"
Basın mensuplarına Akçıl'la birlikte poz veren ünlü şarkıcı, bu proje için ameliyatını ertelediğini söyledi. "Sinan'ın bana gel demesi yeter onunla çalışmam için. Normalde bugün lenf bezlerimden bir operasyon geçirecektim. Sinan'ın projesi için ameliyatımı çarşamba gününe erteledim. Sevenlerim endişelenmesin, büyük bir operasyon değil. İleride büyük bir sıkıntı çıkmasın diye lenf bezlerimi alacaklar."
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