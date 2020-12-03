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İyi Aile Babası'nın Mehmet'i Çağlar Çorumlu eşi herkes tarafından merak ediliyordu! İşte Çağlar Çorumlu'nun eşi gaye...

İyi Aile Babası eğlenceli hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor... Kadrosunda Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal, Salih Kalyon, Timur Acar, Bahar Süer, Berke Üsdiken, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Beste Bereket ve Rukan Demir rol alıyor. Dizinin başrol oyuncularından biri olan Çağlar Çorumlu hakkında yeni dizisiyle pek çok detay aratılır oldu. Bunlardan biri de eşi. Çağlar Çorumlu'nun eşinin kim olduğunu biliyor musunuz? İşte başta Çağlar Çorumlu olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

03.12.2020 13:00 - Son Güncelleme: 03.12.2020 13:00
İyi Aile Babası'nın Mehmet'i Çağlar Çorumlu eşi herkes tarafından merak ediliyordu! İşte Çağlar Çorumlu'nun eşi gaye...

İyi Aile Babası'nın başrol karakterlerinden olan Mehmet Ali Pamuk'a Çağlar Çorumlu hayat veriyor. İyi Aile Babası dizisinin başrol oyuncularından Çağlar Çorumlu ile ilgili aramalar da hız kazandı. Çağlar Çorumlu, dizide 3 çocuk sahibi, annesi ile eşi arasında kalan bir babayı canlandırıyor.

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İyi Aile Babası'nın Mehmet'i Çağlar Çorumlu eşi herkes tarafından merak ediliyordu! İşte Çağlar Çorumlu'nun eşi gaye...

Peki ya özel hayatında? Çağlar Çorumlu hakkında en çok merak edilen şeylerden biri de eşi oldu. Bakın Çağlar Çorumlu'nun eşi kimmiş. İşte başta Çağlar Çorumlu olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

İyi Aile Babası'nın Mehmet'i Çağlar Çorumlu eşi herkes tarafından merak ediliyordu! İşte Çağlar Çorumlu'nun eşi gaye...

HATİCE VE SEVGİLİSİ ALİ KEMAL SARI

İyi Aile Babası'nın Mehmet'i Çağlar Çorumlu eşi herkes tarafından merak ediliyordu! İşte Çağlar Çorumlu'nun eşi gaye...
İyi Aile Babası'nın Mehmet'i Çağlar Çorumlu eşi herkes tarafından merak ediliyordu! İşte Çağlar Çorumlu'nun eşi gaye...
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