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İyi Aile Babası'nın Mehmet'i Çağlar Çorumlu eşi herkes tarafından merak ediliyordu! İşte Çağlar Çorumlu'nun eşi gaye...

İyi Aile Babası eğlenceli hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor... Kadrosunda Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal, Salih Kalyon, Timur Acar, Bahar Süer, Berke Üsdiken, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Beste Bereket ve Rukan Demir rol alıyor. Dizinin başrol oyuncularından biri olan Çağlar Çorumlu hakkında yeni dizisiyle pek çok detay aratılır oldu. Bunlardan biri de eşi. Çağlar Çorumlu'nun eşinin kim olduğunu biliyor musunuz? İşte başta Çağlar Çorumlu olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

03.12.2020 13:00 - Son Güncelleme: 03.12.2020 13:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





